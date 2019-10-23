Son Dakika Haberleri: Van'da zabıta ekiplerine taş, sopa ve satırlı saldırı: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Van'da zabıta ekiplerine taş, sopa ve satırlı saldırı: 5 yaralı

Van'da zabıta ekiplerine taş, sopa ve satırlı saldırı: 5 yaralı

9 dakika önce

Van'da zabıta ekiplerine taş, sopa ve satırlı saldırı: 5 yaralıVAN'da, hayvan pazarının yakınında kaçak hayvan kesimi yapan kişilere Çevik Kuvvet Polisi eşliğinde baskın düzenleyen zabıta ekipleri saldırıya uğradı.

Van'da zabıta ekiplerine taş, sopa ve satırlı saldırı: 5 yaralı

VAN'da, hayvan pazarının yakınında kaçak hayvan kesimi yapan kişilere Çevik Kuvvet Polisi eşliğinde baskın düzenleyen zabıta ekipleri saldırıya uğradı. Taş, sopa ve satırlı saldırıda 5 zabıta görevlisinin yaralanırken, olay anı ise bir görevli tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, bugün İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarının yakınında meydana geldi. Hayvan pazarının karşısında kaçak hayvan kesimi yapıldığı ihbarı alan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Zabıta ekipleri, Çevik Kuvvet Polisi eşliğinde bölgeye hareket etti. Gerçekleştirilen operasyonda, zabıta görevlileri kaçak hayvan kesimi yapanları suçustü yakaladı. O sırada da kaçak kesim yapanlardan bazıları zabıta memurlarına, taş, sopa ve satırlarla saldırdı. Saldırıda biri ağır 5 zabıta memuru yaralanırken, polis gözyaşartıcı bomba ve tazyikli su kullanarak müdahalade bulundu. saldırgan gruptan bazı kişiler gözaltına alınırken, olay anı ise bir zabıta görevlisi tarafından cep telefon kamerasına an bean kayedildi.

Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu ve kamu görevi yürüten memurlara saldıranlarla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Kaçak, çalıntı ve ölü hayvanların kesilerek satıldığı yönünde çok sayıda şikayet aldıklarını belirten Sevinç, Büyükşehir Zabıtası olarak halkın sağlığıyla oynanmasına asla müsade etmeyeceklerini ifade etti.

Van'da zabıta ekiplerine taş, sopa ve satırlı saldırı: 5 yaralı

Zabıta, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı
Suudi Arabistan'da Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları görevden alındı Donald Trump'tan teröristbaşı Mazlum Kobani'ye skandal teşekkür tweeti: ABD'ye davet etti Soçi Mutabakatı sonrası Rusya sınırda devriyeye başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 23:13:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da zabıta ekiplerine taş, sopa ve satırlı saldırı: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]