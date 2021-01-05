Van'ın Edremit ilçesinde alımı gerçekleştirilen otobüsler sefere başladı - Son Dakika

Van'ın Edremit ilçesinde alımı gerçekleştirilen otobüsler sefere başladı

05.01.2021 15:09
Van'ın Edremit ilçesinde alımı gerçekleştirilen otobüsler sefere başladı, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesince toplu taşımada kullanılmak üzere alınan 22 otobüsten 12'si Edremit ilçesinde seferlere başladı.

Van Büyükşehir Belediyesince toplu taşımada kullanılmak üzere alınan 22 otobüsten 12'si Edremit ilçesinde seferlere başladı.

Edremit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Van Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımdaki kalitenin arttırılması için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Van Büyükşehir Belediyesi toplu taşımada kullanılmak üzere aldığı 22 otobüsten 12'si Edremit ilçesinde hizmet girdi.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, yaptığı açıklamada, ilçe sakinlerinin dile getirdiği ulaşım sorununun Van Büyükşehir Belediyesinin girişimleri sonucu çözümü kavuşturulduğunu belirtti.

Vatandaşların sorun yaşamaması için gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade eden Say, şunları kaydetti:

"Yeni alınan otobüslerden 12'si ilçemizde vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Bu otobüslerin 4'ü ilçe merkezinde, 4'ü Erenkent ve 4'ü de Erdemkent mahallerinde çalışacak. Ulaşım sorununu çözüme kavuşturan Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e teşekkür ediyorum."

Büyükşehir Belediyesi, Edremit, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'ın Edremit ilçesinde alımı gerçekleştirilen otobüsler sefere başladı - Son Dakika


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