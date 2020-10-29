Son dakika... Van'da "Yöresel Ürünler Pazarı" kurulacak - Son Dakika

Son dakika... Van'da "Yöresel Ürünler Pazarı" kurulacak

29.10.2020 09:31
Son dakika... Van'da

Son dakika haberleri... Van'da Edremit Belediyesince yürütülen ve DAP idaresince desteklenen "Yöresel Ürünler Pazarı" projesinin protokolü imzalandı.

Van'da Edremit Belediyesince yürütülen ve DAP idaresince desteklenen "Yöresel Ürünler Pazarı" projesinin protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafında projelendirilen ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nca kabul edilen "Yöresel Ürünler Pazarı" projesinin sözleşme protokolü için imza töreni düzenlendi.

Belediye Başkanı İsmail Say ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen arasında imzalanan protokol ile projenin startı verildi.

Başkan Say, yaptığı açıklamada, projenin ilçe turizmine büyük katkı sunacağını söyledi.

Güzel mekanların yer alacağı pazarda yöresel ürünler başta olmak üzere sebze, meyve ve işlenmiş ürünlerin daha güzel ortamda satışa sunulacağını belirten Say, şunları kaydetti:

"Turizmin göz bebeği olan ilçemizde, ilimize ve bölgemize yakışır modern bir yöresel ürünler pazarı kazandıracağız inşallah. Pazarımızın bölgenin ekonomik kazanımının büyümesinde çok büyük işlevi olacaktır. Van'ın yöresel ürünlerinin yer alacağı modern pazarımız, ilçemiz başta olmak üzere ilimiz ve bölgemizi kapsamaktadır. Pazarımızın ilimize hayırlı olmasını diliyorum."

Son dakika... Van'da Yöresel Ürünler Pazarı kurulacak
Son dakika... Van'da Yöresel Ürünler Pazarı kurulacak
Son dakika... Van'da Yöresel Ürünler Pazarı kurulacak

Edremit Belediyesi, Doğu Anadolu, Edremit, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Van'da 'Yöresel Ürünler Pazarı' kurulacak - Son Dakika

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