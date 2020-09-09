VAN Koronavirüsü yenen sağlıkçı çift, yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

VAN Koronavirüsü yenen sağlıkçı çift, yaşadıklarını anlattı

Koronavirüsü yenen sağlıkçı çift, yaşadıklarını anlattıVAN'ın Başkale ilçesinde görev yaptıkları hastanede koronavirüse yakalanan ve bu yüzden nikah törenlerini de ertelemek zorunda kalan diş hekimi Dilek Didem Sinsier ve acil servis doktoru Ramazan Sinsiner, bir aylık tedavi ve karantina...

Koronavirüsü yenen sağlıkçı çift, yaşadıklarını anlattı

VAN'ın Başkale ilçesinde görev yaptıkları hastanede koronavirüse yakalanan ve bu yüzden nikah törenlerini de ertelemek zorunda kalan diş hekimi Dilek Didem Sinsier ve acil servis doktoru Ramazan Sinsiner, bir aylık tedavi ve karantina sürecinin ardından hastalığı yenerek, görevlerine döndü. Sağlıklarına kavuştuktan sonra hayatlarını birleştiren çift, yaşadıkları zorlu süreci anlatıp, vatandaşları koronavirüse karşı tedbirli olmaları için uyardı.

Başkale Devlet Hastanesi'nde görev yapan diş hekimi Dilek Didem ve acil servis doktoru olan eşi Ramazan Sinsiner, bir süre önce boğaz ağrısı, halsizlik ve yorgunluk şikayetleri üzerine hastanede tedaviye alındı. Sinsier çiftine yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Evde tedavilerini sürdüren çift, karantina sürecinin ardından hastalığı yendi. Koronavirüse yakalanmadan önce nişanlı olan ve bu yüzden nikah törenlerini de ertelemek zorunda kalan çift, hastalığı yendikten sonra dünya evine girdi. Çift, dün bir aylık tedavi ve karantina sürecinin ardından tekrar işlerinin başına döndü. Sinsier çifti, hastalık sonrası yaşadıkları tüm zorluklara rağmen şifa arayan hastalarını tedavi etmeye devam ediyor.

'PSİKOLOJİK OLARAK ÇOK YIPRANDIM'

Koronavirüsü yenen doktor Ramazan Sinsiner, sağlık taraması sırasında koronavirüse yakalandığını belirterek, "Sağlık açısından çok büyük sıkıntılar yaşamadım. Psikolojik açıdan çok yıprandım. 26 gün boyunca evden çıkmadan yaşamak zorunda kaldık. Bu süreçte eşimle birbirimize destek olmaya çalıştık. Nikah günümüze 2 gün kala böyle bir haber aldık. Çok üzüldük ve ertelemek zorunda kaldık. Sürecin tamamlanmasıyla hem işimizin başına geçtik hem de nikahımızı kıydık. Çok zor bir süreç atlattık. Hastalarımızdan ricamız, bizim yaşadıklarımızı yaşamamaları için tedbirlere uymalarıdır. Maskeleri çene altında, dirseğe, kafasına takan insanlar görüyoruz. Maskeyi takmazsanız ciddi sıkıntılar yaşayabilir, başka maskeler takmak zorunda kalabilirsiniz. Ailenize, yakınlarınıza bulaşmadan önlemlerinizi alın" dedi.

'ZOR BİR SÜREÇ GEÇİRDİK'

Diş hekimi Dilek Didem Sinsiner ise çok zor bir süreç atlattıklarını belirtti. Sinsiner, "Evde karantinada kaldığımız süreçte markete gitmenin, yürüyüş yapmanın büyük bir lüks olduğunun farkına vardık. Ateş ve öksürük nedeniyle çok sıkıntı yaşadık. Bu süreçte ilaç kullanarak ayakta durmaya çalıştık. Nikah gününü daha önce almıştık. Ancak karantina başlayınca iptal oldu. Karantina biter bitmez tekrar tarih alarak, evlendik. Bu hastalıkta önlem almak çok önemli. İnsanların hastanede bile maske takmadığını görüyoruz. Ama bunlar insan hayatını ilgilendiriyor. Bazı insanlar kolay atlatabiliyor ancak onların bulaştırdığı insanlar hayatını kaybedebilir. Bunun sorumluluğunu almak kolay değil" diye konuştu.

VAN Koronavirüsü yenen sağlıkçı çift, yaşadıklarını anlattı

Koronavirüs, Diş Hekimi, Karantina, Evlilik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 14:40 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN Koronavirüsü yenen sağlıkçı çift, yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

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