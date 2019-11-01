Son Dakika Haberleri: Van saray belediye başkanı hdp'li caziye duman gözaltında
Son Dakika Güncel Van saray belediye başkanı hdp'li caziye duman gözaltında

Van saray belediye başkanı hdp'li caziye duman gözaltında

7 saat önce

Van Saray Belediye Başkanı HDP'li Caziye Duman gözaltındaOrhan AŞANVAN, (DHA) - VAN'ın Saray ilçesi Belediye Başkanı HDP'li Caziye Duman'ın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli, terör soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alındı.

Van Saray Belediye Başkanı HDP'li Caziye Duman gözaltında

Orhan AŞANVAN, (DHA) - VAN'ın Saray ilçesi Belediye Başkanı HDP'li Caziye Duman'ın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli, terör soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKKKCK silahlı terör örgütünün kadın alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 15 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda, aralarında Saray Belediye Başkanı Caziye Duman'ın da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Van saray belediye başkanı hdp'li caziye duman gözaltında

Halkların Demokratik Partisi, Caziye Duman, Van Saray, Saray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:16 Kaynak: DHA
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