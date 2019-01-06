Van Sarıkamış Şehitleri İçin Van Gölü'ne Dalış Yaptılar

Sarıkamış şehitleri için Van Gölü'ne dalış yaptılarENVER Paşa komutasında 104 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında, donarak şehit düşen binlerce Mehmetçik, yurdun dört bir yanında düzenlenen yürüyüşlerle anılırken, Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Timi de Van Gölüne...

Sarıkamış şehitleri için Van Gölü'ne dalış yaptılar



ENVER Paşa komutasında 104 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında, donarak şehit düşen binlerce Mehmetçik, yurdun dört bir yanında düzenlenen yürüyüşlerle anılırken, Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Timi de Van Gölüne dalış yaparak şehitleri andı.



Van Gölü'nün soğuk sularına dalış yapan Sualtı Timi, dalışın ardından teknenin üzerinde Türk bayrağı ve 'Ruhunuz Şad olsun, Mekanınız cennet olsun' pankartı açıp şehitler için dua etti.

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