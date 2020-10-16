Van Valisi Bilmez: Karantina kuralını ihlal eden 260 kişiyi yurda yerleştirdik - Son Dakika

Van Valisi Bilmez: Karantina kuralını ihlal eden 260 kişiyi yurda yerleştirdik

16.10.2020 15:16
Van Valisi Bilmez: Karantina kuralını ihlal eden 260 kişiyi yurda yerleştirdik, System.String[]

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, son 1 ayda karantina kuralını ihlal eden 260 kişinin yakalanıp, yurda yerleştirildiğini, kentte halen yaklaşık 15 bin kişinin evde izole olduğunu söyledi.

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, son 1 ayda karantina kuralını ihlal eden 260 kişinin yakalanıp, yurda yerleştirildiğini, kentte halen yaklaşık 15 bin kişinin evde izole olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 81 ilde eş zamanlı yapılan denetim kapsamında Van'da da maske ve sosyal mesafe kontrolü yapıldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ,  Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, ESOB Başkanı İsa Berge ile birlikte koronavirüs denetimi yaptı. İpekyolu ilçesindeki Sıhke ve Yeniyol Caddeleri'nde yapılan denetimlerde, işletme sahipleri ile vatandaşlar, maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı.

Vali Bilmez, esnafı, salgına karşı alınacak önlemler hakkında bilgilendirdi. Esnaftan iş yerlerine gelenlere bu süreçte ikram yapmamalarını isteyen Vali Bilmez, sıkı denetimler sayesinde kentteki vaka sayısında azalma olduğunu bildirdi.Vali Bilmez, "Bugün hem esnafımızı ziyaret ettik hem de pandemi kapsamında alınan tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulunduk. Son zamanlarda, vatandaşımızın tedbirlere uyma konusundaki hassasiyeti sayesinde, hastanede yatan hasta sayımızda da kovid polikliniğine muayene için gelen insan sayımızda da ciddi bir azalış kaydedildi. Taviz vermediğimiz tedbirler olumlu sonuç vermeye başladı. Aynen devam etmemiz gerekiyor" dedi.Denetim sırasında esnafa teşekkür edip, uyarılarda bulunduklarını ifade eden Vali Bilmez, "Pandemi sürecinde, gecesini gündüzüne katan sağlık personelimiz ile emniyet, jandarma, öğretmenlerimiz ve imamlarımız görev aldı. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Dilerim bu hastalıktan, bu musibetten toplumumuz en seri şekilde kurtulur. Pozitif olup evde tedavisi devam edenler var. Bir de temaslı olup, evde takibi yapılanlar var. Bu kuralları ihlal edenleri denetimlerde yakaladığımızda yurda yerleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Vali Mehmet Emin Bilmez, son 1 ayda karantina ihlali yapan 260 kişinin yurda yerleştirildiğini, kentte halen yaklaşık 15 bin kişinin evlerinde izole olduğunu ifade etti.


- Van
Van Valisi Bilmez: Karantina kuralını ihlal eden 260 kişiyi yurda yerleştirdik
Van Valisi Bilmez: Karantina kuralını ihlal eden 260 kişiyi yurda yerleştirdik
Van Valisi Bilmez: Karantina kuralını ihlal eden 260 kişiyi yurda yerleştirdik
Van Valisi Bilmez: Karantina kuralını ihlal eden 260 kişiyi yurda yerleştirdik
Van Valisi Bilmez: Karantina kuralını ihlal eden 260 kişiyi yurda yerleştirdik
Van Valisi Bilmez: Karantina kuralını ihlal eden 260 kişiyi yurda yerleştirdik
Van Valisi Bilmez: Karantina kuralını ihlal eden 260 kişiyi yurda yerleştirdik
Van Valisi Bilmez: Karantina kuralını ihlal eden 260 kişiyi yurda yerleştirdik

İçişleri Bakanlığı, Emin Bilmez, Jandarma, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van Valisi Bilmez: Karantina kuralını ihlal eden 260 kişiyi yurda yerleştirdik - Son Dakika

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