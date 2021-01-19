Varto'da termal su bulundu - Son Dakika

Varto'da termal su bulundu

19.01.2021 18:15

- Varto'da termal su bulundu Kaymakam Ertuğrul Avcı: "Varto termal merkezi haline gelecek" Muş'un Varto ilçesinde yapılan sondaj çalışmalarında 39 derecelik sıcak su kaynağı bulundu.

- Varto'da termal su bulundu

Kaymakam Ertuğrul Avcı:

"Varto termal merkezi haline gelecek"

MUŞ - Muş'un Varto ilçesinde yapılan sondaj çalışmalarında 39 derecelik sıcak su kaynağı bulundu.

Muş Valiliği ve Varto Kaymakamlığı katkılarıyla yaklaşık dört aydan beridir ilçenin Alagöz Mahallesi'nde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen sondaj çalışmaları sonucu sıcak su kaynağına ulaşıldı. 860 metrede tespit edilen 39 derece sıcaklıktaki su kaynağında incelemelerde bulunan Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, yürütülen sondaj çalışmalarının sonuç verdiğini belirterek, "Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ile yaptığımız çalışmalar neticesinde saniyede 45 litre suyumuz çıktı. Sıcaklık ise 39 derecedir. Artık Varto'da termal otel ve seracılık yapacak bir sıcak su var. Bugün bunun mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Bu su Varto'nun tarihinde bir dönüm noktası olacak. Varto'nun gelişmesi ve ekonomisinde katkı sunmasında çok değerli buluyorum. İnşallah bu ilk sondaj çalışmamızdı. Artık suyun olduğunu gördükten sonra ruhsat sahamızdaki kuyularımızı açtığımızda daha iyi sonuçlar çıkar. Bu konuda Bakanımız Süleyman Soylu, Milletvekilimiz Mehmet Emin Şimşek'in ve Valimiz İlker Gündüzöz'ün emeği var. İnşallah burayı bir termal kent merkezi haline getireceğiz. Burası daha güzel daha huzurlu bir yer haline dönüşecek diye düşünüyorum" dedi.

Kaymakam Ertuğrul Avcı, sondaj çalışması yapan ekiple bir süre sohbet ettikten sonra buradan ayrıldı.

Varto'da termal su bulundu
Varto'da termal su bulundu
Varto'da termal su bulundu
Varto'da termal su bulundu

Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü, Muş Valiliği, Varto, Muş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Varto'da termal su bulundu - Son Dakika


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