Son Dakika Haberleri: Vaski Kamera İzleme Merkezi Hizmete Açıldı

Vaski Kamera İzleme Merkezi Hizmete Açıldı

10 dakika önce

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğüne ait tüm birimlerin takip edileceği 'Kamera İzleme Merkezi' törenle hizmete açıldı.

Vaski Kamera İzleme Merkezi Hizmete Açıldı, System.String[]
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğüne ait tüm birimlerin takip edileceği 'Kamera İzleme Merkezi' törenle hizmete açıldı.

7/24 tüm birimlerin takibinin yapılacağı merkezin açılışı, VASKİ Genel Müdür Ali Tekataş'ın katıldığı bir törenle gerçekleştirildi. 240 noktaya kurulan kameralarla izlenen tesislerin güvenliği, artık en üst düzeyde sağlanıyor. Kurulan vericiler ile de çevre ilçelerde bulunan VASKİ tesislerinden anında canlı görüntüler elde ediliyor.

VASKİ Altıntepe Makine İkmal Garajında kurulan kontrol merkezine monte edilen dev ekrandan aynı anda 240 noktanın canlı görüntüleri izlenebiliyor. Kurulan sistemde kamera kayıtları yaklaşık 140 günlük arşivlenecek. Gerektiğinde kayıt süresi 360 güne kadar çıkarılabilecek.

Birimin açılışına katılan VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, beraberinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Van İl Müdürü Nevzat Gün ile birlikte kurulan merkezinde incelemeler yaparak, yetkililerden bilgiler aldı.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından kurulan sistemi inceleyen Tekataş'a, Bilgi İşlem Daire Başkanı Yavuz Kurt tarafından detaylı bilgiler sunuldu.

VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, kurumun güvenliğinin sağlanması için yeni tedbirler aldıklarını belirterek, "Bir ilke imza attık. Türkiye'de bu sistemi kullanan ender kurumlardan biri olduk. Depolarımız ve tesislerimizin güvenliği 24 saat boyunca 240 adet gece görüşlü kamerayla izlenerek tüm su depoları ve terfi istasyonları kontrol altına alınıyor. Altıntepe yerleşkesinde kurulan izleme merkezi sistemi, 240 adet kameranın anlık görüntüleri izlenebiliyor. Ayrıca SCADA sistemi üzerinde su depolarının seviyesi, pompa durumları da kontrol edilerek, olası durumlara karşı tedbirler alınıyor. Altıntepe yerleşkesinde kurulan izleme odasında, Video Wall ekranlar ile CMS (kamera yönetim sistemi) mevcuttur. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Van İl Müdürü Nevzat Gün de, kurulan izleme merkezinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmalardan sonra kurdelenin kesilmesiyle merkez hizmete açıldı.

Açılışa VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emrah Çayırlı ile VASKİ'deki daire başkanları ve birim müdürleri ile personeller de katıldı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:49 Kaynak: İHA

Altıntepe, CEO, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
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