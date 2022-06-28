Vatan topraklarının teminatı Türk Kara Kuvvetleri 2231 yaşında - Son Dakika
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Vatan topraklarının teminatı Türk Kara Kuvvetleri 2231 yaşında

28.06.2022 10:48

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2231'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla video yayınlandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2231'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla video yayınlandı. MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşımda, "Asırların ardından seslendi Metehan, Malazgirt'ten zafere yükseldi Alparslan, Çağ açıp kapadın Fatih'in muradından, Doğdun Atatürk'ün bağımsızlık ışığından… Bayraklaşan Vatan topraklarının teminatı Türk Kara Kuvvetleri 2231 yaşında!" bilgi notu yer aldı.

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Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Malazgirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vatan topraklarının teminatı Türk Kara Kuvvetleri 2231 yaşında - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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