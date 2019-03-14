Son Dakika Haberleri: Vatandaş Tanzim Satış Noktalarına Akın Etti

Vatandaş Tanzim Satış Noktalarına Akın Etti

1 saat önce

Samsun'da açılan tanzim satış noktalarında 15 günde 430 ton 632 kilo ürün satıldı.

Vatandaş Tanzim Satış Noktalarına Akın Etti, System.String[]
Samsun'da açılan tanzim satış noktalarında 15 günde 430 ton 632 kilo ürün satıldı.

Türkiye'de birçok büyük şehirde uygulanan tanzim satış yerleri 27 Şubat'tan itibaren Samsun'da da hayata geçti. İlkadım'da 5, Atakum ve Canik birer tanzim satış yeri olmak üzere 3 ilçede toplam 7 tanzim satış yerinde vatandaşa ucuz sebze, meyve ve bakliyat satıldı. Tanzim satış noktalarına oldukça ilgi gösteren vatandaşlar, 15 günlük süreçte 430 ton 632,5 kilo ürün satın aldı.

Samsun tanzim satış noktalarında 27 Şubat-13 Mart tarihleri arasında 8 ton 612 kilo nohut, 4 ton 630 kilo yeşil mercimek, 5 ton 605 kilo pirinç, 61 ton 756.5 kilo domates, 32 ton 589.5 kilo salatalık, 15 ton 508.5 kilo elma, 8 ton 113.5 kilo biber, 19 ton 849 kilo patlıcan, 186 ton 228.5 kilo patates ve 87 ton 740 kilo kuru soğan olmak üzere toplam 430 ton 632.5 kilo satış yapıldı.

Vatandaşlar en çok patates, kuru soğan, domates ve salatalık aldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:06 Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolandırıcılar, Köylüleri Kandırıp Sahte Para ile Zeytinyağı Aldı Türkiye'nin Kenevir Üretim Merkezi Seçilen Vezirköprü'de Arazilere Talep Arttı

Bayılan Vatandaşın Yardımına Koşanlar, Gerçeği Öğrenince Hızla Uzaklaştı ABD Başkanı Trump'tan Boeing 737 MAX Kararı: Kullanmayacağım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 18:30:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vatandaş Tanzim Satış Noktalarına Akın Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]