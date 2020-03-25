Vatandaşların evde kalmaları için kamu spotu hazırladılar - Son Dakika

Sivas'ın Zara ilçesinde Korona virüs önlemleri kapsamında ilçede yaşayan vatandaşların evlerinden çıkmamalarına kamu spotuyla dikkat çekildi.



Sivas'ın Zara İlçesinde hizmet gösteren bir medya kuruluşu öncülüğünde hazırlanan kamu spotu ile vatandaşların Korona virüs önlemlerine uymasına dikkat çekildi. Kamu spotuna Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, Zara Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Abdullah Eryıldız, İlçe Müftü Vekili Dursun Yiğit ve sağlık çalışanları destek verdi. Kamu spotunda vatandaşların evlerinden çıkmamaları amacıyla 'Evde Kal Zara' çağrısında bulunuldu. - SİVAS