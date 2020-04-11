Vatikan Başbakanı Parolin ile Büyükelçi Göktaş telefonda görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vatikan Başbakanı Parolin ile Büyükelçi Göktaş telefonda görüştü - Son Dakika

Vatikan Başbakanı Parolin ile Büyükelçi Göktaş telefonda görüştü

6 saat önce

Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Pietro Parolin ile Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Paskalya arifesi öncesinde telefonda görüşme yaptı.

Vatikan Başbakanı Parolin ile Büyükelçi Göktaş telefonda görüştü, System.String[]

Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Pietro Parolin ile Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Paskalya arifesi öncesinde telefonda görüşme yaptı.


Hristiyanların en önemli dini bayramlarından biri olan Paskalya yortusu öncesinde gerçekleşen görüşmede, tebrikleşmenin yanı sıra ikilinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmelere değindiği öğrenildi.


Büyükelçi Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kardinal Parolin, bugünkü telefon görüşmemizde Kovid-19 salgınıyla ilgili olarak Türkiye'deki durumu da sordu. Kendisine, Türkiye'de önlemlerin zamanında alındığını, şu an için ciddi bir sıkıntı yaşanmadığını anlattım. O da kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan bu pandeminin bir an önce atlatılmasını temenni ettiklerini belirtti." dedi.


Koranavirüs salgınının halen bir tehdit olduğu bu sürecin tüm dinlerde ibadet ve ritüellere de yansıması olduğuna dikkati çeken Göktaş, "Örneğin Vatikan'daki Paskalya ayinleri, bu yıl halkın katılımı olmaksızın yapılacak. Merasimler, büyükelçilere ve diplomatlara da kapalı. Papa'nın ayin ve dua ritüelleri de yine video konferans yöntemiyle yayınlanacak." diye konuştu.


Lütfullah Göktaş, görüşmeyle ilgili olarak Twitter hesabından İtalyanca yaptığı paylaşımda, Kardinal Parolin'in kendisini telefonla aradığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:


"Görüşmemizde tebrikleştik, ayrıca koronavirüs salgınına dair düşüncelerimizi ifade ettik. Kardinal Parolin'in de belirttiği üzere Kovid-19 salgını, insanoğlunun acziyetini ve savunmasızlığını bizlere bir kez daha gösterdi. Bu küresel sınama, halklar ve devletler arasında dayanışmanın ne denli önemli olduğu hususunda bizleri daha da bilinçlendirdi. Bunun üstesinden ancak iş birliğiyle ve beraberce gelebiliriz."

Paskalya, Vatikan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 07:10 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Korona şüphelisi hasta, maske takmamak için direndi: Ben sizden korkuyorum, siz benden korkmayın
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Son 6 günün verilerine bakılınca salgında bir kırılma var Suriye'den sızmaya çalışan saldırı hazırlığındaki teröristler son anda engellendi 22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti
Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi         
01:07
İstanbul'da sokağa çıkma yasağında Taksim, İstiklal Caddesi ve Ortaköy havadan görüntülendi İstanbul'da sokağa çıkma yasağında Taksim, İstiklal Caddesi ve Ortaköy havadan görüntülendi         
00:54
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Son 6 günün verilerine bakılınca salgında bir kırılma var Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Son 6 günün verilerine bakılınca salgında bir kırılma var         
00:15
Beyoğlu'nda polise saldıran şüpheli hayatını kaybetti Beyoğlu'nda polise saldıran şüpheli hayatını kaybetti         
00:13
Sunucu Erem Şentürk'ü canlı yayında önce elektrik çarptı, sonra düşme tehkilesi yaşadı Sunucu Erem Şentürk'ü canlı yayında önce elektrik çarptı, sonra düşme tehkilesi yaşadı         
23:45
Suriye'den sızmaya çalışan saldırı hazırlığındaki teröristler son anda engellendi Suriye'den sızmaya çalışan saldırı hazırlığındaki teröristler son anda engellendi         
23:14
Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı         
23:01
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti         
22:45
Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu         
22:08
Diyanet İşleri başkan Yardımcısı: Evde isim-şehir, hırsız-polis, adam asmaca oynayın Diyanet İşleri başkan Yardımcısı: Evde isim-şehir, hırsız-polis, adam asmaca oynayın         
21:57
22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti 22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti         
21:48
Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı         
21:41
Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini söyledi Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini söyledi         
21:23
Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi         
20:50
Atatürk ve Mevlana'ya hakaret eden stand-up'çı tutuklandı Atatürk ve Mevlana'ya hakaret eden stand-up'çı tutuklandı         
20:42
İtalya'da Kovid-19'dan bir günde 619 kişi ölmesiyle sayı 19 bin 468'e yükseldi İtalya'da Kovid-19'dan bir günde 619 kişi ölmesiyle sayı 19 bin 468'e yükseldi         
20:32
Sancaktepe Belediye Başkanı: Virüsten hayatını kaybeden eczacının iş yeri önceden ilaçlandı Sancaktepe Belediye Başkanı: Virüsten hayatını kaybeden eczacının iş yeri önceden ilaçlandı         
20:25
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 95 artarak 1101'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 95 artarak 1101'e yükseldi         
19:53
Son Dakika: ABD, koronavirüs ölümlerinde İtalya'yı geçerek en fazla can kaybının görüldüğü ülke oldu Son Dakika: ABD, koronavirüs ölümlerinde İtalya'yı geçerek en fazla can kaybının görüldüğü ülke oldu         
19:33
Kızı ve damadıyla kavga eden 86 yaşındaki kadın, Uşak'tan Manisa'ya kadar yürüdü Kızı ve damadıyla kavga eden 86 yaşındaki kadın, Uşak'tan Manisa'ya kadar yürüdü         
19:23
İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı         
18:59
Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı         
18:47
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz         
18:34
Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir         
18:23
Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı         
18:21
Abel Xavier: Galatasaray'da İslamiyeti seçtim Abel Xavier: Galatasaray'da İslamiyeti seçtim         
18:04
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı         
17:52
Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi         
17:46
İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı         
17:41
Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarını başsavcılık yalanladı Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarını başsavcılık yalanladı         
17:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2020 01:30:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vatikan Başbakanı Parolin ile Büyükelçi Göktaş telefonda görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]