Vefa Küçük'ten Nihat Özdemir açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Vefa Küçük'ten Nihat Özdemir açıklaması Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den 2010-2011 sezonuyla ilgili ifadelerine açıklık getirmesini beklediklerini açıkladı.

Vefa Küçük'ten Nihat Özdemir açıklaması Açıklaması, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den 2010-2011 sezonuyla ilgili ifadelerine açıklık getirmesini beklediklerini açıkladı.

Küçük, Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamada, Yüksek Divan Kurulu Başkanı olarak konuşmaya ihtiyaç hissettiğini belirterek, "Nihat Özdemir eğer, '2011 yılında şike var' diyorsa, kendisiyle çelişiyor ama ben bu cümleyi farklı yorumluyorum. Bir soru üzerine verdiği cevabı belki ifade ederken yanlış cümleler, yanlış kelimeler kullanmış olabilir ama bunu kalbinden böyle geçirdiğini hiç zannetmiyorum. Geçirse de mühim değil. Neticede bu işin doğrusuna Türk adaleti karar vermiştir." ifadelerini kullandı.

"Bizim kulübümüzün böyle bir olayın içinde olmadığı, Başkanımız ve yöneticilerimizin böyle bir eyleme katılmadığı mahkemelerin kararlarıyla sabittir." diyen Küçük, "2011 yılı 3 Temmuz'unda vuku bulan talihsiz olaylarda kulüp başkanımızı ve yöneticilerimizi hedef alan bir eylemde bulundular. O zamanlar Sayın Nihat Özdemir kulübümüzün başkan vekili, Sayın Ali Koç da asbaşkanıydı. Aziz Yıldırım'ın cezaevine gitmesinden sonra da Nihat Özdemir ve Ali Koç başta olmak üzere o günkü yöneticiler canla başla haksızlığa uğradığımızı, böyle bir şike olayının aslının olmadığı ve bunun bir gün mutlaka ortaya çıkıp bu kumpası kuranların mahcup olacaklarını devamlı beyan ettiler. Bunların en başında da Nihat Özdemir geliyordu." şeklinde görüş belirtti.

Geride kalan 9 senede çok şeyin değiştiğini aktaran Küçük, şunları kaydetti:

"Sayın Mehmet Ali Aydınlar da o zamanki şanssız olarak TFF Başkanı olmasından dolayı bizim camiamız kendisine çok büyük ithamlarda bulundu. Ama geçen zaman içerisinde görüldü ki esas bu işin failleri ve bu işe sebep olanlar ne federasyon mensupları ne de başkalarıydı. Bilindiği gibi sonradan FETÖ olarak isimlendirilen paralel yapının kumpaslarıydı. Dolayısıyla bu kumpasa karşı ne TFF Başkanının gücü yeterdi ne de başka güçlerin bu konuda dahli olabilirdi. Şimdi geldiğimiz noktada 2011 yılındaki olayın şike mi değil mi konusu spor kamuoyunda ve Türk kamuoyunda çok tartışıldı ama Allah'a şükür ki geldiğimiz bugünlerde şikenin olmadığı, kulübümüze ve o zamanki başkan ve yöneticilere yapılan hareketin bir kumpas olduğu, bu kumpasın da terör örgütü sempatizanı, mensubu polisler, savcılar ve hakimler tarafından tezgahlandığı ortaya çıktı."

Vefa Küçük, sonraki süreçte adil yargılama yapan mahkemelerin şikenin olmadığı yönünde karar aldığını ve o gün ismi geçen tüm kişilerin suçsuz olduklarına karar verdiğini dile getirdi.

Fenerbahçe camiasının Özdemir'den ifadelerine açıklık getirmesini beklediğini vurgulayan Küçük, "Kendisinin de böyle bir düzeltme yapmasını, maksadının ne olduğunu açıkça söylemesini temenni ediyorum, bekliyorum. Bunu yaptığı takdirde de camiamızdaki infial suhulete erer ve Fenerbahçe kendi içindeki meselesini kendiliğinden halletmiş olur." diyerek sözlerini tamamladı.

Nihat Özdemir, Fenerbahçe, Vefa Küçük, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 11:59 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Vefa Küçük'ten Nihat Özdemir açıklaması Açıklaması - Son Dakika Spor
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