Venezuela ordusundan Maduro’ya destek
1 saat önce
Venezuela Savunma Bakanı Lopez, "Venezuela Silahlı Kuvvetleri ne karanlık ellerin empoze ettiği ne de gayrimeşru ilan edilmiş bir devlet başkanını kabul eder" dedi.
Venezuela
Savunma Bakanı Lopez, "Venezuela Silahlı Kuvvetleri ne karanlık ellerin empoze ettiği ne de gayrimeşru ilan edilmiş bir devlet başkanını kabul eder" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:38
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