Son Dakika Haberleri: Venezuela ordusundan Maduro’ya destek

Venezuela ordusundan Maduro’ya destek

1 saat önce

Venezuela Savunma Bakanı Lopez, "Venezuela Silahlı Kuvvetleri ne karanlık ellerin empoze ettiği ne de gayrimeşru ilan edilmiş bir devlet başkanını kabul eder" dedi.

Venezuela ordusundan Maduro’ya destek, System.String[]
Venezuela Savunma Bakanı Lopez, "Venezuela Silahlı Kuvvetleri ne karanlık ellerin empoze ettiği ne de gayrimeşru ilan edilmiş bir devlet başkanını kabul eder" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:38 

Venezuela, Ekonomi
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