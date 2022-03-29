Vicdansızlığın böylesi: SMA hastası minik kızın kumbarasını böyle çaldı - Son Dakika
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Vicdansızlığın böylesi: SMA hastası minik kızın kumbarasını böyle çaldı

29.03.2022 12:03
Vicdansızlığın böylesi: SMA hastası minik kızın kumbarasını böyle çaldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir simit fırınına giren pişkin hırsız, SMA Hastası Yaren için bırakılan kumbarayı çaldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir simit fırınına giren pişkin hırsız, SMA Hastası Yaren için bırakılan kumbarayı çaldı. Pişkin hırsızın o anları işyeri kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Olay, Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan bir simit fırınında meydana geldi. Önceki gün 06.00 sıralarında fırına giren hırsız, eline bir simit alarak fırın çalışanını bir süre oyalamaya çalıştı. SMA hastası Yaren Belli için bırakılan kumbaraya gözünü diken hırsız, bir yandan elindeki simidi yerken bir yandan kumbarayı çalmak için kendine zemin hazırladı. Zaman zaman fırın çalışanını da konuşmalarıyla oyalamaya çalışan pişkin hırsız, üstünde SMA hastasına ait kumbara yazısı olmasına rağmen kaşla göz arasında kumbarayı alarak dükkandan çıktı. O anlar işyeri kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Kumbaranın çalındığını fark eden işyeri işletmecisi Ekrem Ökten, durumu minik kızın ailesine bildirdi. Kısa sürede fırına gelen minik Yaren'in ailesi güvenlik kamerası görüntüleriyle polise ekiplerine şikayette bulundu. Emniyet ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"HIRSIZ İSTESEYDİ PARAYI CEBİMDEN VERİRDİM"

İşyeri sahibi Ekrem Ökten yaptığı açıklamada, "SMA hastası kızımız Yaren için koyduğumuz kumbara devamlı doluyordu. Gelip alıyorlardı. Burada talihsiz bir hırsızlık yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi kumbarayı çalmış. Bu yapılmaması gereken bir şey ve çok üzücü bir olay. O hırsız gelip bu parayı benden isteseydi kendi cebimden çıkarıp verirdim. Böyle bir olayın yaşanması çok yanlış bir şey. Gerekli yerlerle gerekli bilgileri bildirdik. Aile de geldi kamera görüntülerine baktık. Kamerada kimin çaldığı belli. Emniyete gittiler, gerekli işlemler başlatıldı" dedi.

(Halil Dağ/ İHA)

Vicdansızlığın böylesi: SMA hastası minik kızın kumbarasını böyle çaldı
Vicdansızlığın böylesi: SMA hastası minik kızın kumbarasını böyle çaldı
Vicdansızlığın böylesi: SMA hastası minik kızın kumbarasını böyle çaldı
Vicdansızlığın böylesi: SMA hastası minik kızın kumbarasını böyle çaldı
Vicdansızlığın böylesi: SMA hastası minik kızın kumbarasını böyle çaldı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vicdansızlığın böylesi: SMA hastası minik kızın kumbarasını böyle çaldı - Son Dakika


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