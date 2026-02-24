Video çekip görevinden istifa etti, nedeni olaydan daha enteresan - Son Dakika
Video çekip görevinden istifa etti, nedeni olaydan daha enteresan

Video çekip görevinden istifa etti, nedeni olaydan daha enteresan
24.02.2026 10:02  Güncelleme: 10:08
Video çekip görevinden istifa etti, nedeni olaydan daha enteresan
Bir hemşire, eşinin istememesi nedeniyle görevinden istifa ettiğini sosyal medyada duyurdu. Gelen eleştirilere ise mesleğin fiziksel ve mental olarak çok yorucu olduğunu belirterek kararını savundu.

Bir hemşire, görevinden istifa ettiğini sosyal medyada paylaştığı videoyla açıkladı. Kararının gerekçesini anlatan kadın, eşinin daha fazla çalışmasını istemediğini söyledi.

"ARTIK EVİMDE OLACAĞIM"

Mesleğinin hem fiziksel hem de mental olarak çok yorucu olduğunu belirten hemşire, "Kocam daha fazla çalışmama izin vermediği için istifa ettim. Benim işim hem fiziksel hem mental olarak çok yorucu bir iş. Artık evimde olacağım ve vaktimin kıymetini daha çok bileceğim" ifadelerini kullandı.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Paylaşımın ardından gelen eleştiriler üzerine bir video daha çeken kadın, kendisine yöneltilen tepkilere cevap verdi. "Beni linçlediniz ama çoğunuzun eşi 'istifa et, ben sana bakarım' dese kına yakarsınız. Maaş asla kendimi yıpratmama değmiyor. 24 saat nöbet tutmadıysanız beni lütfen yargılamayın" sözleriyle kararını savundu.

Son Dakika Yaşam Video çekip görevinden istifa etti, nedeni olaydan daha enteresan

SON DAKİKA: Video çekip görevinden istifa etti, nedeni olaydan daha enteresan - Son Dakika
