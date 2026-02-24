Bir hemşire, görevinden istifa ettiğini sosyal medyada paylaştığı videoyla açıkladı. Kararının gerekçesini anlatan kadın, eşinin daha fazla çalışmasını istemediğini söyledi.
Mesleğinin hem fiziksel hem de mental olarak çok yorucu olduğunu belirten hemşire, "Kocam daha fazla çalışmama izin vermediği için istifa ettim. Benim işim hem fiziksel hem mental olarak çok yorucu bir iş. Artık evimde olacağım ve vaktimin kıymetini daha çok bileceğim" ifadelerini kullandı.
Paylaşımın ardından gelen eleştiriler üzerine bir video daha çeken kadın, kendisine yöneltilen tepkilere cevap verdi. "Beni linçlediniz ama çoğunuzun eşi 'istifa et, ben sana bakarım' dese kına yakarsınız. Maaş asla kendimi yıpratmama değmiyor. 24 saat nöbet tutmadıysanız beni lütfen yargılamayın" sözleriyle kararını savundu.
Son Dakika › Yaşam › Video çekip görevinden istifa etti, nedeni olaydan daha enteresan - Son Dakika
