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SPOR Vincenzo Montella: Skorun 3-3 olacağına inanmıştım - Son Dakika

SPOR Vincenzo Montella: Skorun 3-3 olacağına inanmıştım

21.09.2021 23:12

SPOR Vincenzo Montella: Skorun 3-3 olacağına inanmıştımOLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,(DHA)- Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 'Balotelli'yi yanımıza çağırdığımda oyuna konsantre olmasını söyledim. Attığı golden sonra skorun 3-3 olacağına inanmıştım' dedi.

SPOR Vincenzo Montella: Skorun 3-3 olacağına inanmıştım

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,(DHA)- Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 'Balotelli'yi yanımıza çağırdığımda oyuna konsantre olmasını söyledim. Attığı golden sonra skorun 3-3 olacağına inanmıştım' dedi.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Beşiktaş ile son dakikada attığı golle 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Adana ekibini İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Balotelli'nin attığı golün ardından skorun 3-3'e geleceğine inandığını ifade eden Montella, 'Derli toplu kalmaya çalıştığımız bir ilk yarı oldu. İlk 2 golde şans bizden yana değildi. Özellikle 2'nci gol çok farklı geldi. İlk yarıdaki oyun maçın habercisiydi. Alanları kapatan bir takım olmak istedik. Çok fazla pozisyon kaçırdık. Son pasları atamadığımız pozisyonlar oldu. Farklı bir sonuçla da gidebilirdik. Vargas'ın güzel golü takımı ateşledi. İkinci yarı da başladığımız aynı çizgide gidiyorduk. Orada maça sarıldık. Attığımız son golde de takımın çabası ve fedakarlığıyla oldu. Şu ana kadar kat ettiğimiz yolu beğendiğimi söyleyebilirim. Oyuncularım öğrenmeye açık. Biz de onlara yol göstermeye çalışıyoruz. İlk haftamız travma ile geçti. Son 10 gündeki gelişmeleri mutlu şekilde takip ediyoruz. Balotelli'yi yanımıza çağırdığımda oyuna konsantre olmasını söyledim. Attığı golden sonra skorun 3-3 olacağına inanmıştım. Kendisinin hareketi doğru değil. Ondan öncesinde yapılan açıklamalar da var, onlar da doğru değil. İletişim kanallarından belki de aldığı bir mesaj vardı. Bir söz, o şekilde reaksiyon vermesini sağladı. Anacak tabii ki doğru değil' diye konuştu.

SPOR Vincenzo Montella: Skorun 3-3 olacağına inanmıştım
SPOR Vincenzo Montella: Skorun 3-3 olacağına inanmıştım
SPOR Vincenzo Montella: Skorun 3-3 olacağına inanmıştım
SPOR Vincenzo Montella: Skorun 3-3 olacağına inanmıştım

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Vincenzo Montella: Skorun 3-3 olacağına inanmıştım - Son Dakika


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