VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.320 seviyesinde dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.322 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde, 1.320 puandan işlem görüyor.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,2 artışla 1.318 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, yaklaşan ABD seçimlerinin belirsizlikleri ve yatırımcıların risk algısını artırmaya devam ettiğini söyledi.

ABD'de görüşülen teşvik paketinde de henüz bir sonuca varılamamasının küresel piyasalardaki fiyatlamaları etkilediğini bildiren analistler, Çin'in yüzde 4,9'luk üçüncü çeyrek büyümesinin ise beklentilerin altında kalmasına karşın Çin ekonomisindeki toparlanmaya ilişkin önemli ipucu verdiğini ifade etti.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa paralel özellikle Avrupa'da artan tedbirlerin küresel pay piyasalarında risk iştahını törpüleyen ana etkenlerden biri olmaya devam ettiğini ancak Brexit görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışının pay piyasalarını yukarı yönlü desteklediğini dile getirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristina Georgieva'nın bugün yapacakları konuşmaların da yatırımcıların gündeminde olduğunu belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.300 seviyesinin destek, 1.333 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.