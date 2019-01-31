Viyana'da Şefika Kutluer Konseri
1 saat önce
KONSERE ev sahipliği yapan Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ümit Yardım, açılış konuşmasında, devlet sanatçısı flüt virtüözü Kutluer'in müzik hayatında sadece Türkiye'de değil, İtalya, Slovakya ve Avusturya gibi ülkelerden en üstün görev nişanlarına layık görüldüğünü söyledi.
KONSERE ev sahipliği yapan Türkiye
'nin Viyana
Büyükelçisi Ümit Yardım, açılış konuşmasında, devlet sanatçısı flüt virtüözü Kutluer'in müzik hayatında sadece Türkiye'de değil, İtalya
, Slovakya
ve Avusturya
gibi ülkelerden en üstün görev nişanlarına layık görüldüğünü söyledi. Yardım, sanatçının aynı zamanda UNICEF'in 'Türkiye iyi niyet elçisi' olduğunu hatırlatarak, Kutluer'in konserleri ve turnelerinde dünyaca ünlü orkestra şefleriyle çalıştığını dile getirdi.
Avusturyalı ünlü besteci Wolfgang Amadeus Mozart
'ın doğum günü etkinlikleri dolayısıyla düzenlenen konsere katılmak üzere Viyana'ya gelen Kutluer, davetlilere Mozart'ın ünlü Türk Marşı başta olmak üzere yerli ve yabancı seçkin eserleri seslendirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:47
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