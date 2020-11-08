Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Haldun Alagaş
Hakemler: Caner Çildir, Erdal Akıncı
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Demirhan Durul, Oğuzhan Doğruluk, Emir Kaan Öztürk, Erden Rıfat Çevikel (Beytullah Hatipoğlu, Emre Berat Fırat, Serhat Çoşkun)
Ziraat Bankkart: Van Garderen, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Atanasov, Burakhan Tosun, Arslan Ekşi ( Halil İbrahim Yücel, Berkay Bayraktar)
Setler: 23-25, 23-25, 17-25
Süre: 92 dakika (33, 31, 28)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
- Kaynak: AA
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