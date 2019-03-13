Son Dakika Haberleri: Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi

Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi

23 dakika önce

VakıfBank, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'ya 3-2 yenildi.

Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi, System.String[]
VakıfBank, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'ya 3-2 yenildi.

Dinamo Moskova Spor Sarayı'nda oynanan ve 121 dakika süren karşılaşmada VakıfBank, 20-25, 25-23, 25-23, 21-25 ve 15-13'lük setlerle salondan 3-2 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı, 20 Mart Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:40 Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Dinamo Moskova, Spor
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