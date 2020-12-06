Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Hakkı Demiralay, Turgut Uzunçakmak
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ezgi Bektaş, Janset Cemre Erkul, Meryem Boz, Grothues, Hande Korkut, Aslıhan Kılıç (Pınar Atasever, Anthi, Berra Eren, Ecem Alıcı, Pelin Özkılıççı)
Sistem9 Yeşilyurt: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross (Tuna Aybüke Çetinay, Bihter Dumanoğlu, Duru Aksu, Burcu Yönder, Derya Güç, Ece Şanlı Hocaoğlu, Zeynep Sude Demirel)
Setler: 20-25, 25-23, 17-25, 25-9, 16-14
Süre: 125 dakika (26, 26, 29, 24, 20)
AYDIN (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sistem9 Yeşilyurt'u 3-2 yendi.
- Kaynak: AA
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