Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Beylikdüzü
Hakemler: Mehmet Gül, Akif Altın
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı, Buse Çetin, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Merve Tanyel, Deniz Uyanık (Simay Kurt, Zekiye Ünal, Buse Kaygısız, İklimya Demir, Dilara Elmacıoğlu, Sedef Öğüt)
Beşiktaş: Fulden Ural, Su Zent, Dilara Bilge, Mislina Kılıç, Büşra Kılıçlı, İrem Çor (Merve Dalbeler, Fatma Beyaz)
Setler: 14-25, 18-25, 12-25
Süre: 61 dakika (19, 24, 18)
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Beşiktaş, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.