Washington'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması yapıldı - Son Dakika

Washington'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması yapıldı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde tören düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde tören düzenlendi. Büyükelçiliğin bahçesinde başlayan törende, büyükelçilik yetkilileri ve diğer askeri yetkililer, Atatürk'ün büstüne çelenk bıraktı. Daha sonra salonda devam eden etkinlikte, şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve 19 Mayıs'ın önemine ilişkin Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan videonun gösterimi yapıldı. Kısa konuşmaların ardından törende ayrıca, NBA'de oynayan Türk oyunculardan Furkan Korkmaz ile Cedi Osman'ın 19 Mayıs anısına gönderdikleri video mesajlar izlendi.

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