Wings for Life Koşusu Kayıtları Açıldı

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla düzenlenecek koşu etkinliği Wings for Life World Run 2026'nın kayıtları başladı.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, dünyanın dört bir yanında aynı anda start alınan koşu, 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Geçen yıl 192 ülkede gerçekleştirilen etkinliğe 300 binden fazla koşucu katıldı. Organizasyonun Türkiye ayağı bu yıl İstanbul Kuruçeşme ve İzmir İnciraltı Kent Ormanı'nda yapılacak.

Türkiye genelinde toplam 5 bin koşucunun etkinliğe katılması hedefleniyor. İstanbul'daki fiziksel koşuya 3 bin kişinin, İzmir'deki koşuya 1500 kişinin, App Run katılımlarıyla da 500 kişinin dahil olması bekleniyor.

İlk kez 2024'te düzenlenen etkinlikte bugüne kadar 192 farklı ülkeden toplam 1 milyon 870 bin 253 kişi, yedi kıtada aynı anda koştu, yürüdü veya tekerlekli sandalyesiyle parkura çıktı. Bu süre zarfında, omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalar için toplam 60,53 milyon avro bağış toplandı.

Türkiye'de 2025'te toplam 8 bin 640 kişinin katıldığı etkinliğe dünya genelinde 310 bin 719 kişi destek verdi.

Katılımcılar, uygulama aracılığıyla kendi konumlarından koşuya dahil olabiliyor

Etkinliğe fiziksel koşuların yanı sıra App Run uygulaması üzerinden de katılım sağlanabiliyor. Katılımcılar, uygulama aracılığıyla kendi konumlarından koşuya dahil olabiliyor, sanal yakalama aracı sayesinde mesafe ve sürelerini uygulama üzerinden takip edebiliyor.

Wings for Life World Run tarafından fonlanan araştırmalar, omurilik felcinin tedavisine yönelik umut verici gelişmelere sahne olmaya devam ediyor.

Son olarak ABD'de yürütülen ve Wings for Life tarafından desteklenen bir klinik çalışmada, vagus siniri uyarımı ile yoğun rehabilitasyonun bir arada uygulanmasının kronik omurilik hasarı bulunan bireylerde el ve kol fonksiyonlarında anlamlı iyileşmeler sağladığı ortaya kondu.

Söz konusu çalışmada, sinir hücreleri arasındaki yeni bağlantıların oluşmasını destekleyen ve nöroplastisiteyi artıran bir sistem kullanıldı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından "Çığır Açan Tıbbi Cihaz" statüsü verilen yöntemin, ilerleyen yıllarda daha geniş çaplı çalışmalara dahil edilmesi hedefleniyor.

Bugüne kadar Wings for Life Foundation tarafından desteklenen yüzlerce araştırma projesi, omurilik felciyle yaşayan bireyler için gerçek ve somut ilerlemeler sağlanmasına katkıda bulunuyor.