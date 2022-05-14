Wmo Genel Sekreteri: Avusturya Buzullarının İklim Değişikliği ile Yüzyılın Sonuna Kadar Yok Olması Muhtemel - Son Dakika
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Wmo Genel Sekreteri: Avusturya Buzullarının İklim Değişikliği ile Yüzyılın Sonuna Kadar Yok Olması Muhtemel

14.05.2022 12:51
Wmo Genel Sekreteri: Avusturya Buzullarının İklim Değişikliği ile Yüzyılın Sonuna Kadar Yok Olması Muhtemel

VİYANA, 14 Mayıs (Xinhua) -- Avusturya haber ajansı APA Cuma günü, Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri'nin, Avusturya buzullarının bu yüzyılın sonuna kadar küresel ısınmayla birlikte tamamen yok olacağı uyarısında bulunduğunu bildirdi.

VİYANA, 14 Mayıs (Xinhua) -- Avusturya haber ajansı APA Cuma günü, Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri'nin, Avusturya buzullarının bu yüzyılın sonuna kadar küresel ısınmayla birlikte tamamen yok olacağı uyarısında bulunduğunu bildirdi. WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas APA'ya, iklim değişikliğine karşı verilen mücadeleye rağmen buzulların ve kutup buzlarının erimesinin "yüzyıllarca devam edeceğini" ve "Avusturya buzulları için artık umudunun kalmadığını" söyledi. Taalas, bir başka Alp ülkesi olan İsviçre'deki buzulların da yüzyılın sonuna kadar mevcut boyutlarının yalnızca yüzde 5'ine kadar küçülmesinin beklendiğini söyledi.

Wmo Genel Sekreteri: Avusturya Buzullarının <a class='keyword-sd' href='/iklim-degisikligi/' title='İklim Değişikliği'>İklim Değişikliği</a> ile Yüzyılın Sonuna Kadar Yok Olması Muhtemel

İsviçre'deki Jungfraujoch dağ geçidi altındaki Aletsch buzulunun üzerinde devasa bir kartpostal görülüyor, 16 Kasım 2018. (Fotoğraf: Xu Jinquan/Xinhua) Taalas, buzulların erimesinin içme suyu tedarikini ve elektrik üretimini etkileyeceği ve deniz seviyesini yükselterek bir dizi mega kenti tehdit edeceği konusunda uyardı. Bununla birlikte WMO Genel Sekreteri, politikacıların 2021'de Birleşik Krallık'ta düzenlenen Glasgow iklim konferansındaki güçlü iklim taahhütleri ve özel şirketlerin teknolojik ilerlemeleri ile iklim değişikliğini azaltmaya yönelik küresel çabalar konusunda temkinli bir şekilde iyimser olduğunu ifade etti.

Wmo Genel Sekreteri: Avusturya Buzullarının İklim Değişikliği ile Yüzyılın Sonuna Kadar Yok Olması Muhtemel
Birleşik Krallık ülkesi İskoçya'nın Glasgow kentinde 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'ndan (COP26) bir poster görülüyor, 9 Kasım 2021. (Fotoğraf: Han Yan/Xinhua)

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İklim Değişikliği, Avusturya, Mayıs, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Wmo Genel Sekreteri: Avusturya Buzullarının İklim Değişikliği ile Yüzyılın Sonuna Kadar Yok Olması Muhtemel - Son Dakika


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