Son Dakika Haberleri: WTA Finalleri'nde ilk yarı finalistler belli oldu! Kırmızı Grup'tan Barty ve Bencic...
Son Dakika Spor WTA Finalleri'nde ilk yarı finalistler belli oldu! Kırmızı Grup'tan Barty ve Bencic...

WTA Finalleri'nde ilk yarı finalistler belli oldu! Kırmızı Grup'tan Barty ve Bencic...

6 saat önce

Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen kadınlar sezon sonu turnuvasının 5. gününde, Kırmızı Grup karşılaşmaları oynandı.

WTA Finalleri'nde ilk yarı finalistler belli oldu! Kırmızı Grup'tan Barty ve Bencic..., System.String[]

Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen kadınlar sezon sonu turnuvasının 5. gününde, Kırmızı Grup karşılaşmaları oynandı.


Dünya 1 numarası Avusturalyalı Barty, 2011 şampiyonu Çek Petra Kvitova ile karşılaştı.


Rakibini 1 saat 28 dakika süren mücadelede 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Barty, Kırmızı Grup'ta yarı finale çıkan ilk isim oldu.


- Bertens yarıda bıraktı


Gruptaki diğer maç ise turnuvaya omzundaki sakatlık nedeniyle çekilen Japon tenisçi Naomi Osaka'nın yerine dahil olan Hollandalı Kiki Bertens ile İsviçreli Belinda Bencic'i karşı karşıya getirdi.


Mücadelenin ilk seti Bencic'in 7-5 üstünlüğüyle bitti. İsviçreli raket 2. seti de 1-0 önde götürürken Bertens sakatlanarak oyunu yarıda bıraktı ve Bencic, Barty'den sonra yarı finale çıkan diğer isim oldu.


Organizasyonda yarın Mor Grup'ta Bianca Andreescu-Elina Svitolina ve Karolina Pliskova- Simona Halep maçları oynanacak.


Gruplarda ilk iki sırayı alan sporcular, çapraz eşleşmeyle yarı finalde karşılaşacak. Turnuva, 3 Kasım Pazar günü yapılacak final maçıyla sona erecek.


Körfez İşbirliği Konseyi, Çin Halk Cumhuriyeti, Naomi Osaka, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 06:42 
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