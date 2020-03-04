Yabancı plakalı araçta bir kişi ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yabancı plakalı araçta bir kişi ölü bulundu - Son Dakika

Yabancı plakalı araçta bir kişi ölü bulundu

14 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hastane otoparkında yabancı plakalı bir araçta erkek cesedi bulundu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hastane otoparkında yabancı plakalı bir araçta erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, İzmit Seka Devlet Hastanesi otoparkında iki gündür park halinde bulunan Hollanda plakalı cipte hareketsiz bir kişi olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın camını kırarak içeri girdi. Adının Nuri İnan Ağvar (52) olduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ağvar'ın cesedi, sağlık ekiplerince otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Yabancı plakalı araçta bir kişi ölü bulundu

Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:07 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Kalın'dan Erdoğan-Putin görüşmesi hakkında açıklama: İdlib'de atılabilecek adımlar etraflıca ele alınacak
Putin, Güvenlik Konseyi'nde Türkiye-Rusya zirvesini görüştü İdlib şehidi Ragıp Coşkun'un 'Şehit olmak kalbime doğuyor' mesajı verdiği ortaya çıktı Putin-Erdoğan görüşmesi öncesi Moskova'da güvenlik önlemleri arttırıldı

Son Dakika Haberleri
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor
19:33 Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak!
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 21:22:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yabancı plakalı araçta bir kişi ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]