Yağlıdere'deki 4 örtü yangınından 3'ü kontrol altına alındı - Son Dakika

Yağlıdere Kaymakamı Yusuf Akın, ilçede meydana gelen 4 örtü yangınından 3'ünün kontrol altına alındığını bildirdi.

Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe genelinde iki gündür kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olduğunu belirtti.

İlçede 3'ü anız kaynaklı 4 örtü yangını çıktığını ifade eden Akın, "3 yangın kontrol altına alındı. Bir yangına da Yağlıdere, Üçtepe, Giresun belediyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlarımız tarafından müdahale ediliyor." dedi.

Yangından şu ana kadar 14 hektar alanın etkilendiğini bildiren Akın, vatandaşları, örtü yangınlarına neden olmaması için anız yakmamaları konusunda uyardı.