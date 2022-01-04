Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, 2021 yılını değerlendirdi - Son Dakika

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, belediyenin 2021 yılındaki çalışmalarını değerlendirdi.

Türkyılmaz, yazılı açıklamasında ilçenin vizyonunun gelişmesi, modern ve yaşanabilir bir yer olması yolunda birçok çalışma yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini belirtti.

Belediye olarak 39 memur, 13 işçi, 15 sözleşmeli ve 318 şirket personeli olmak üzere toplam 385 çalışanla 2021 yılına veda ettiklerini aktaran Türkyılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2021 yılında çalışanlarımızın maaşlarını yüzde 25 artırıp, yılda 2 defa ikramiye sözü verdik. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi aileleri de unutmayıp yemek yardımı yapıp, 34 vatandaşa ramazan ayı boyunca iftar yemeği imkanı sağladık. Modern bir bulvar yaparak, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin ismini verdik. Sadece kadınlarımıza özel parklar açtık. İlçemize yatırımlar yaparken aynı zamanda köylerimize de desteği bırakmadık."

Türkyılmaz, Kedi Köyü'nün 223 proje arasından ilk 10'a girerek 500 bin lira ödüle layık görüldüğünü belirterek, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan aldıklarına dikkati çekti.

Kitapların Işığında Gençlik Kampı etkinliğinin ikincisini yoğun bir katılımla gerçekleştirdiklerini anlatan Türkyılmaz, "Altyapı çalışmasına start verdik ve 400 günlük kısa bir sürede bitirdik. Yeni yılda da çalışmalarımız tüm hızıyla sürecek. Gönlünüzdekilerin gerçekleştiği ve dualarınızın kabul olduğu bir yıl geçirmenizi dilerim." ifadelerini kullandı.