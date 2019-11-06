Yahudi yerleşimcilerden Fetih Hareketi'nin üst düzey ismine saldırı

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'in Başkan Yardımcısı Mahmud Alul beraberindeki heyetle işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki incelemeleri sırasında Yahudi yerleşimcilerin sözlü saldırılarına maruz kaldı.

El Halil Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kentin Eski Şehir beldesinde beraberindeki heyetle incelemelerde bulunan Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Alul'un bir grup Yahudi yerleşimcinin sözlü saldırısına uğradığı ve ziyaretini yarıda kesmek zorunda kaldığı belirtildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, büyük bir İsrail polisi grubunun Yahudi yerleşimcilerle Filistinli heyetin arasına girdiği ve herhangi bir arbedenin yaşanmasına izin vermediği görülüyor.

Görüntülerde, İsrail polisi Alul ve beraberindeki heyeti Eski Şehir'den çıkarırken, Yahudi yerleşimcilerin hakaretleri ve bağırma sesleri de duyuluyor.

- El-Halil'in Eski Şehir bölgesi İsrail kontrolünde

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A Bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B Bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C Bölgesi"nin idari yönetimi ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Anlaşmaya göre, nihai çözüm sağlanana kadar taraflar sahadaki gerçekliği değiştirecek adımlar atmayacaktı. Ancak İsrail bu bölgeye Oslo Anlaşması'nı ihlal ederek, Yahudi yerleşimcileri yerleştirmeye ve askeri karargahlar kurmaya devam etti.

İsrail ile Filistin arasında 1997'de yapılan anlaşma ile El Halil kenti ise H1 ve H2 olmak üzere iki kısma ayrılmıştı. Kentin yüzde 80'i tümüyle Filistin yönetiminin kontrolüne, yüzde 20'lik bölümü ise güvenlik bakımından İsrail'e, idari olarak Filistin'e bağlanmıştı. İçinde Harem-i İbrahim'in de bulunduğu Eski Şehir bölgesi de H2 olarak tasnif edilmiş ve İsrail askerlerinin kontrolüne bırakılmıştı.

Eski Şehir bölgesinde kurulan Yahudi yerleşim biriminde yaklaşık bin kişilik bir Yahudi grup iskan edilmiş durumda.