Son Dakika Haberleri: - "Yakında" paylaşımı yapan DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi
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- "Yakında" paylaşımı yapan DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi

49 dakika önce

- "Yakında" paylaşımı yapan DEAŞ'lı adliyeye sevk edildiKONYA - Konya'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde emiri Ebu Bekir El Bağdadi'nin yayınladığı ses kaydında eylem yapılmasını istemesinin ardından bir sosyal medya hesabından, bir kağıda Arapça 'Halife Ebu Bekir el Bağdadi'ye hediye. Allah onu korusun.

- "Yakında" paylaşımı yapan DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi

KONYA - Konya'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde emiri Ebu Bekir El Bağdadi'nin yayınladığı ses kaydında eylem yapılmasını istemesinin ardından bir sosyal medya hesabından, bir kağıda Arapça 'Halife Ebu Bekir el Bağdadi'ye hediye. Allah onu korusun. Türkiye Konya vilayeti, Furkan kurumu yakında inşallah' yazıp fotoğrafını paylaşan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 16 Eylül pazartesi günü terör örgütü DEAŞ'ın sözde emiri Ebu Bekir El Bağdadi'nin yayınladığı ses kaydında eylem yapılmasını istemesinin ardından bir sosyal medya hesabından, Arapça yazılarla 'Halife Ebu Bekir el Bağdadi'ye hediye. Allah onu korusun. Türkiye Konya vilayeti, Furkan kurumu yakında inşallah' yazıp fotoğrafını paylaşan bir şüpheli olduğunu tespit etti. Bu tespitin ardından terörle mücadele ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, hesabı kullanan şüphelinin yabancı uyruklu terör örgütü DEAŞ üyesi 21 yaşındaki H.E.H. olduğunu belirledi. Terörle mücadele ekiplerinin yaptıkları çalışmayla H.E.H. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan terör örgütü üyesi H.E.H, emniyetteki ifadesinde, "Yaklaşık 1 yıl önce Türkiye'ye ve 1 ay önce de Konya'ya geldim. Sosyal medyada tanıştığım birisi sosyal medya üzerinden bu yazıyı paylaşmamı istedi. Bunun karşılığında ise tanıştığım kişi para verecekti ama henüz para veren olmadı" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli H.E.H. "terör örgütü üyesi olmak", "terör propagandası yapmak" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

- Yakında paylaşımı yapan DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi

El Bağdadi, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:01 Kaynak: İHA
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