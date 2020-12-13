'Yalancı bahar'a aldanan badem ağaçları çiçek açtı - Son Dakika

'Yalancı bahar'a aldanan badem ağaçları çiçek açtı

13.12.2020 09:37
'Yalancı bahar'a aldanan badem ağaçları çiçek açtı, System.String[]

MUĞLA'nın Datça ilçesinde havaların ılık gitmesi ile badem ağaçları çiçek açtı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde havaların ılık gitmesi ile badem ağaçları çiçek açtı.

Datça yarımadasının en uç noktasındaki kırsal Yazı Mahallesi Belen mevkisinde, badem ağaçları çiçek açtı. Üzerinde henüz meyveleri bulunan portakal ağaçlarının ikinci kez tomurcuklandığını görenler ise gözlerine inanamadı.

Yazı Mahallesi'nde yaşayan Yasemin Kargın, "Bu yıl havalar çok daha ılık geçiyor. Aralık ayına rağmen, henüz soğuklar başlamadı. Yağmur var ama güneş ısıtıyor. Toprak besleyici özelliğini koruyor. Adeta yalancı bahar yaşanıyor. Bu havalara aldanan badem ağaçları çiçek açtı. Ne yazık ki bu çiçekler meyveye dönmeyecek. Mahsulün olması için bademlerin ocak ve şubat aylarında çiçeklenmesi gerekiyor. Sadece bademler değil, portakal ağaçları bile çiçeklenmeye başladı. Ağacın bir ucunda daha portakalını toplamadan, diğer ucunda çiçekler açıyor" dedi.70 yaşındaki Ali İhsan Özlü de aralık ayında badem ağaçlarının çiçek açmaya başlamasının şaşırtıcı olduğunu belirtirek, "Havalar çok ılık geçiyor. Bu nedenle erkenci badem ağaçları çiçek açtı. Bu ağaçlardan bazılarında bir hafta sonra çağla badem bile olabilir. Bu yıl iklim şartları çok değişik, ağaçların aldanmasına sebep oluyor. Ancak havalar böyle giderse verim düşebilir. Çünkü daha rüzgarlar olacak hatta don olayları bile olabilir. Bu nedenle çiçekler dökülebilir. Bundan dolayı ağaçların bu kadar erken çiçek açmasını pek de iyi görmüyorum" diye konuştu.

'Yalancı bahar'a aldanan badem ağaçları çiçek açtı
'Yalancı bahar'a aldanan badem ağaçları çiçek açtı
'Yalancı bahar'a aldanan badem ağaçları çiçek açtı
'Yalancı bahar'a aldanan badem ağaçları çiçek açtı
'Yalancı bahar'a aldanan badem ağaçları çiçek açtı
'Yalancı bahar'a aldanan badem ağaçları çiçek açtı
'Yalancı bahar'a aldanan badem ağaçları çiçek açtı
'Yalancı bahar'a aldanan badem ağaçları çiçek açtı

Yalancı Bahar, Aralık, Belen, Datça, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Yalancı bahar'a aldanan badem ağaçları çiçek açtı - Son Dakika


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