Yalnız Kurt 22. Bölüm 2. Fragmanı | "Siz benden korkun!"
#YalnızKurt
Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt dizisinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Jessica May, Altan Gördüm, Uğur Çavuşoğlu, Murat Han, Kürşat Alnıaçık, Yaprak Medine, Mustafa Yalçın Hafızoğlu, Hakan Bilgin, Hazım Körmükçü, Gerçek Alnıaçık, Hilmi Özçelik, Gökçe Özyol, Mert Asutay, Enis Yıldız, Recep Çavdar, Ali Buhara Mete, Alper Saylık, Cihan Kurtaran, Furkan Esen, Doğu Can gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinegraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Aybars Bora Kahyaoğlu'nun kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.
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