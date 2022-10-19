Yalnız Kurt 22. Bölüm 2. Fragmanı | "Siz benden korkun!" - Son Dakika
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Yalnız Kurt 22. Bölüm 2. Fragmanı | "Siz benden korkun!"

19.10.2022 10:43

Yalnız Kurt 22. Bölüm 2. Fragmanı | "Siz benden korkun!"#YalnızKurtOsman Sınav imzalı Yalnız Kurt dizisinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Jessica May, Altan Gördüm, Uğur Çavuşoğlu, Murat Han, Kürşat Alnıaçık, Yaprak Medine, Mustafa Yalçın Hafızoğlu, Hakan Bilgin, Hazım Körmükçü,...

Yalnız Kurt 22. Bölüm 2. Fragmanı | "Siz benden korkun!"

#YalnızKurt

Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt dizisinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Jessica May, Altan Gördüm, Uğur Çavuşoğlu, Murat Han, Kürşat Alnıaçık, Yaprak Medine, Mustafa Yalçın Hafızoğlu, Hakan Bilgin, Hazım Körmükçü, Gerçek Alnıaçık, Hilmi Özçelik, Gökçe Özyol, Mert Asutay, Enis Yıldız, Recep Çavdar, Ali Buhara Mete, Alper Saylık, Cihan Kurtaran, Furkan Esen, Doğu Can gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinegraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Aybars Bora Kahyaoğlu'nun kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

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Kaynak: DailyMotion.com
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Yalnız Kurt 22. Bölüm Fragmanı | Konsülün yeni üyesi @Yalnız Kurt ? Yalnız Kurt 22. Bölüm Fragmanı | Konsülün yeni üyesi @Yalnız Kurt ?

Yalnız Kurt, Jessica May, Hasan Deniz, Cihan Ünal, TV, Son Dakika

Son Dakika TV Yalnız Kurt 22. Bölüm 2. Fragmanı | 'Siz benden korkun!' - Son Dakika

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