Yalnız Kurt 6. Bölüm Fragmanı - Son Dakika
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Yalnız Kurt 6. Bölüm Fragmanı

28.02.2022 16:43

#YalnızKurt Cuma 20.00'de #atv 'de!

#YalnızKurt Cuma 20.00'de #atv 'de!

Yalnız Kurt 5.Bölüm: Yıldırım Projesi devlet sırrı olarak Selçuklu Fabrikası'nda tüm hızıyla devam etmektedir. Altay, babasının geliştirdiği Yıldırım Projesi'nin devlet için ne kadar önemli olduğunu idrak edince, emanete sahip çıkmak için daha da bilenir. Yıldırım Projesi'nin dışarı sızan bilgisiyle harekete geçen Mira ve Nizam, hain saldırı planları için girişimler yapar. Mira ve Nizam karşılarında, bu yolda canla başla çalışan vatanseverler olduklarının farkındadırlar. Hilmi Kopanlı'nın cesedi bulunduktan sonra ise her yerde dengeler değişir, yeni planlar ve pazarlıklar yapılmaya başlanır. Gerginlik yine en üst seviyeye çıkmakta herkes birbirinden şüphelenmektedir. Dengede durulması bu zor ortamda kimler ayakta kalacaktır? Altay bu denge ortamında Doğan'a karşı güvenini iyice artırmakta Sare ile yeni yollar düşünmektedir. Hedefleri 5 numarayı ortaya çıkarmaktır. Plan işler. Sare'nin de desteğiyle, Doğan Mira'yı ikna eder. Hangarda, 5 numara için özel bir dövüş gecesi düzenlenecektir. Nizam'ın bile olmayacağı, seyircisiz, sadece Mira ve 5 numaranın olacağı özel bir gece. Herkes, Altay'ın karşısına rakip olarak Doğan'ın çıkacağı önemli gecenin davetlisi olan, "5 Numarayı" merakla beklemektedir. Yüzünü kimsenin görmediği 5 hangara gelecek mi? Gecenin sonundaki büyük sürpriz ne? Altay ve Sare plan yaparken bir tuzağa mı düştüler? Altay avcı iken av mı olacak?

Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt dizisinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinegraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

Oyuncular:

Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Kürşat Alnıaçık, Murat Han, Polat Bilgin, Hilmi Özçelik, Yaprak Medine, Gökhan Oktay Göztepe, Almina Günaydın

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Yalnız Kurt 5. Bölüm | Ön İzleme Yalnız Kurt 5. Bölüm | Ön İzleme

Yalnız Kurt, Selçuklu, Altay, Cuma, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Yalnız Kurt 6. Bölüm Fragmanı - Son Dakika


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