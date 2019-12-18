Yalova'da "İl Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı", Vali Muammer Erol başkanlığında yapıldı.

Şaban Temuge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantıda, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yavuz Postallı, Yalova'daki hayat boyu öğrenme faaliyetleri hakkında genel bir sunum yaptı.

Postallı, Yalova'nın kendi değerlerinden olan "Geleneksel Kağıt Üretimi" ve "Çınarcık İşi Kursları"nın tüm Türkiye'ye yaygınlaştırarak her ilde açılabilmesi için kurs programı hazırlıklarını yürüttüklerini belirtti.

Hayat boyu öğrenmeye katılma oranında Milli Eğitim Bakanlığının 2023 hedefinin yüzde 8 olduğunu bildiren İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ise Yalova'nın şu anki katılımının ise yüzde 16 olduğunu aktardı.

İl Milli Eğitim Müdürü Tosun, "Bakanlığın hedeflerini şimdiden ikiye katlayan, gayretleriyle halk eğitim merkezi müdürleri başta olmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, oda başkanlarına ve emeği geçenlere teşekkür ederiz. Derdimiz, tüm çalışmaları değerlendirip üzerine koymak. Bu şekilde sürdürülebilir noktada ilimize katkı sunmuş oluruz." ifadelerini kullandı.

İş birliği yapılan kurum temsilcilerinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı için yaygın eğitim faaliyetleriyle ilgili komisyon üyelerinin görüş, öneri, dilek ve temennilerinin ardından sona eren toplantıda, Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selim Karahan, oda başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Halk Eğitim Merkezi müdürleri ile okul müdürleri katıldı.