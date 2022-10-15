Yamaçta ayağı kırılan vatandaşa helikopterle nefes kesen kurtarma - Son Dakika
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Yamaçta ayağı kırılan vatandaşa helikopterle nefes kesen kurtarma

15.10.2022 00:57
Yamaçta ayağı kırılan vatandaşa helikopterle nefes kesen kurtarma

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düşen kaya parçası nedeniyle sol ayağı kırılan vatandaş, Sahil Güvenlik helikopteri ile bulunduğu yamaçtan alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düşen kaya parçası nedeniyle sol ayağı kırılan vatandaş, Sahil Güvenlik helikopteri ile bulunduğu yamaçtan alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, dün saat 17.00'de Manavgat ilçesi Oymapınar Baraj Gölü orman sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahada ağaç kesen icra eden bir şahsın yamaçtan düşen kaya parçası nedeniyle sol ayağı kırıldı. 112'yi arayarak yardım talebinde bulunan vatandaş için helikopter desteği istendi. Durumun Antalya İl AFAD Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik helikopteri sevk edildi. Helikopter ile bulunduğu yamaçtan alınan şahıs, Antalya Süleyman Satır Helikopter Pisti'nde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaldırıldığı hastanede tedavisi süren vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Helikopter, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yamaçta ayağı kırılan vatandaşa helikopterle nefes kesen kurtarma - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yamaçta ayağı kırılan vatandaşa helikopterle nefes kesen kurtarma - Son Dakika
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