Yangın Davasında Ceza: 4 Yıl 2 Ay Hapis - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yangın Davasında Ceza: 4 Yıl 2 Ay Hapis

Yangın Davasında Ceza: 4 Yıl 2 Ay Hapis
05.02.2026 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'daki yangında iki kişinin ölümüne neden olan iş yeri sahibi 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

ERZURUM'da 17 Ocak'ta 2 işçinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı yangına ilişkin tutuklanan iş yeri sahibi Muzaffer Şahin, 5'inci Ağrı Ceza Mahkemesi'nde hakkında açılan davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Şahin'in cezası, 288 bin TL adli para cezasına çevrilerek tahliyesine karar verildi.

Yakutiye ilçesi Sanayi Sitesi'nde 17 Ocak 2026'da mobilya üretimi yapılan bir iş yerinde patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın sardığı iş yerinde mahsur kalanlar için ekipler seferber oldu. Ekipler, ulaştıkları yaralıları tek tek çıkardı. Hastaneye kaldırılan 8 kişiden Musa Coşkun ile Serhat Kısa hayatını kaybetti. Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü. Musa Coşkun ile Serhat Kısa, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan iş yeri sahibi Muzaffer Şahin, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan tutuklandı.

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

Yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Muzaffer Şahin hakkında Erzurum 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuklu sanık iş yeri sahibi Muzaffer Şahin, bugün hakim karşısına çıktı. Duruşma sonunda Şahin, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' ve 'Taksirle yangına neden olma' suçlarından 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Şahin'in cezasının 288 bin TL adli para cezasına çevirip, tahliyesine karar verdi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Erzurum, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangın Davasında Ceza: 4 Yıl 2 Ay Hapis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kante’nin uçağı en çok takip edilen uçuşlardan biri oldu Kante'nin uçağı en çok takip edilen uçuşlardan biri oldu
Yasemin Kay Allen’ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü Yasemin Kay Allen'ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü
ABD’de uçak çalan şüpheli FBI tarafından yakalandı ABD'de uçak çalan şüpheli FBI tarafından yakalandı
Tek bir nedeni var Görüntüdeki trafik düğün konvoyu ya da asker uğurlaması için değil Tek bir nedeni var! Görüntüdeki trafik düğün konvoyu ya da asker uğurlaması için değil
Gece yarısı zil çaldı, sonrası meçhul Emekli polis sırra kadem bastı Gece yarısı zil çaldı, sonrası meçhul! Emekli polis sırra kadem bastı
Axios: ABD, İran’ın görüşme yeri ve formatının değiştirilmesi talebini reddetti Axios: ABD, İran'ın görüşme yeri ve formatının değiştirilmesi talebini reddetti

17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
17:11
Elazığ’da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
Elazığ'da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
16:56
Tarkan’la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
16:27
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 18:00:53. #7.11#
SON DAKİKA: Yangın Davasında Ceza: 4 Yıl 2 Ay Hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.