Yangın tüpü ile tırın camını kırıp sıkışan sürücüyü çıkardılar - Son Dakika
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Yangın tüpü ile tırın camını kırıp sıkışan sürücüyü çıkardılar

18.05.2022 00:32
Yangın tüpü ile tırın camını kırıp sıkışan sürücüyü çıkardılar

- Yangın tüpü ile tırın camını kırıp sıkışan sürücüyü çıkardılar Devrilen armut yüklü tırın sürücüsünü yoldan geçen diğer sürücüler kurtardı Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü, çevredekilerin yangın tüpü ile aracın camını kırması ile çıkarıldı.

- Yangın tüpü ile tırın camını kırıp sıkışan sürücüyü çıkardılar

Devrilen armut yüklü tırın sürücüsünü yoldan geçen diğer sürücüler kurtardı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü, çevredekilerin yangın tüpü ile aracın camını kırması ile çıkarıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Bolvadin-Çay karayolu Akcan Parkı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.D. idaresindeki SK 898 yabancı plakalı armut yüklü tır, Akcan Parkı yakınlarına geldiği esnada sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol ortasındaki refüje devrilerek durabildi. Kazanın ardından çevreden geçen sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyip ardından araç içerisinde sıkışan sürücüye yardım etmek için seferber oldular. Vatandaşlar ellerine aldıkları yangın tüpleri ile aracın camını kırıp tır kabininde sıkışan sürücüyü çıkardılar. Kazayı yara almadan atlatan sürücü ardından araçtan çıktı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatılırken, olaydan dolayı karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Yangın tüpü ile tırın camını kırıp sıkışan sürücüyü çıkardılar
Yangın tüpü ile tırın camını kırıp sıkışan sürücüyü çıkardılar
Yangın tüpü ile tırın camını kırıp sıkışan sürücüyü çıkardılar
Yangın tüpü ile tırın camını kırıp sıkışan sürücüyü çıkardılar

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yangın tüpü ile tırın camını kırıp sıkışan sürücüyü çıkardılar - Son Dakika


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