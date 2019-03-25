Yangında Dumandan Zehirlenen Felçli Adam Öldü
11 dakika önce
DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde evde çıkan yangında kısmi felçli olan İbrahim Yüksel (63) dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.
DÜZCE'nin Çilimli
ilçesinde evde çıkan yangında kısmi felçli olan İbrahim Yüksel
(63) dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Yangın, sabah saatlerinde Çilimli Şerefiye
Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Yüksel'e ait evde çıkan yangın kısa sürede her yeri kapladı. Etrafta bulunanların haber vermesiyle olay yerine gelen Düzce
ve Çilimli Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısmi felçli olan İbrahim Yüksel'in evden çıkamadığı ve dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği tespit edildi. İbrahim Yüksel'in cesedinin evden çıkarılırken, kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yüksel'in komşusu, "Sobadan kaynaklandığı tespit edilen bir yangın. Komşularımızdan İbrahim ağabeyimiz yangında hayatını kaybetti. Kısmi olarak felçliydi" dedi. Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
- Zce
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:44 Kaynak: DHA
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