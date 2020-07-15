Yanlışta ısrar Fenerbahçe'yi bitirdi - Son Dakika

Yanlışta ısrar Fenerbahçe'yi bitirdi

Spor Arena / Süleyman ARAT | Kupada 3 Mart'ta oynanan maçtan sonra Ersun Yanal'dan boşalan koltuğa 4.5 ay boyunca kimseyi oturtmayan ve teknik direktörsüz yola devam etme kararı alan Fenerbahçe yönetimi bu tercihinin faturasını çok ağır ödedi.

Spor Arena/ Süleyman ARAT | Kupada 3 Mart'ta oynanan maçtan sonra Ersun Yanal'dan boşalan koltuğa 4.5 ay boyunca kimseyi oturtmayan ve teknik direktörsüz yola devam etme kararı alan Fenerbahçe yönetimi bu tercihinin faturasını çok ağır ödedi. Önce Şampiyonluk potasından, ardından Ziraat Türkiye Kupası hedefinden koptu sonra da Şampiyonlar Ligi ön eleme oynama ihtimalinden uzaklaştı. Gençlerbirliği beraberliği ve adından Sivas yenilgisiyle Avrupa Ligi biletini de zora soktu.

Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
Koronavirüse yakalanan Beşiktaşlı Umut Nayir, son testin sonucunun negatif olduğunu paylaştı


Sezon başında kadro oluşumundaki hataların yaşanan başarısızlıkta etkisi büyük oldu. orta sahada 10 futbolcuyla yığılma oluşurken başta stoper ve sol bek eksikliği yüzünden puanlar bir bir uçtu. Büyük iddiayla gelen Zanka başarısız bulununca kiralandı. Yerine Jailson monte edilmeye çalışıldı. Sadık'ın da ağır bir sakatlık yaşaması bu bölgeyi çözülemeyen bir sorun haline getirdi. Devre arası Falette kiralansa da birçok maçta Jailson'la devam edildi, devre arası kampından sonra Adil Rami'nin de yollanmasıyla stoperde sorunlar katlandı.


İSTEKSİZLER ORDUSU


Hazırlık maçlarında Hasan Ali'nin sakatlanmasıyla neredeyse bütün sezonu sol beksiz götüren Fenerbahçe'ye isteksiz oyuncular da büyük hasar verdi. Yılın transferi olarak alınan ancak sonra kaçan Max Kruse'nin isteksizliği, Isla'nın gitmeyi kafasına koyması, Nabil Dirar'ın sol bekte oynaması, Garry Rordigues'in, Vedat Muriç'in alternatiflerinin olmaması yüzünde formsuz olsalar dahi ilk 11'de şans bulmaları Fenerbahçe'yi ağır ağır bitiren nedenler olarak ortaya çıktı.


SERDAR-FALETTE BEŞiKTAŞ'A KARŞI YAN YANA SAHADA


Bu sezon Fenerbahçe'nin en çok sıkıntı yaşadığı stoper bölgesinde sıkıntı Beşiktaş derbisinde sona erecek. Serdar Aziz'in cezasının sona ermesi, Sivas maçında sakatlanan Falette'nin de bu maça yetişmesiyle birlikte farklı mevkilerden buraya oyuncu kaydırmak yerine bölgeleri stoper olan iki futbolcu yan yana sahada olacak.




Ersun Yanal, Fenerbahçe, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 07:41 

Son Dakika Spor Yanlışta ısrar Fenerbahçe'yi bitirdi - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti 13:41 Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz 13:08 86 yıllık müze serüveninin ardından camiye dönüştürülen Ayasofya'daki müze tabelaları kaldırıldı 12:38 Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı 12:09 Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı 11:39 Son Dakika: Rusya ile uçuşlar bugün yeniden başlıyor 11:38 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gecesi ben dahil seçilmiş tüm yöneticileri katledeceklerdi 11:15 Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı 10:42 Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi 10:38 Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı 10:12 Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı 09:33 Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu 09:31 Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi 09:27 İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı 08:51 Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
14:06
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
13:41
86 yıllık müze serüveninin ardından camiye dönüştürülen Ayasofya'daki müze tabelaları kaldırıldı
13:08
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
12:38
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
12:09
Son Dakika: Rusya ile uçuşlar bugün yeniden başlıyor
11:39
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gecesi ben dahil seçilmiş tüm yöneticileri katledeceklerdi
11:38
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
11:15
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
10:42
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
10:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 14:15:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yanlışta ısrar Fenerbahçe'yi bitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]