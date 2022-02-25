YAPIMCI KARDEŞLER FATİH VE FARUK AKSOY'UN ANNELERİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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YAPIMCI KARDEŞLER FATİH VE FARUK AKSOY'UN ANNELERİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

25.02.2022 15:51

FİLM yapımcıları Fatih ve Faruk Aksoy kardeşlerin vefat eden anneleri Lamia Aksoy, Levent Camii'ndeki törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

FİLM yapımcıları Fatih ve Faruk Aksoy kardeşlerin vefat eden anneleri Lamia Aksoy, Levent Camii'ndeki törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Yapımcı kardeşler Fatih ve Faruk Aksoy'un anneleri Lamia Aksoy, yaşamını yitirdi. Lamia Aksoy için Levent Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Aksoy'un yakınları, sevenleri, iş arkadaşları ile Hülya Avşar, Kenan İmirzalıoğlu, Erdal Özyağcılar, Acun Ilıcalı, Mahsun Kırmızıgül, Canan Ergüder, Hazal Kaya ve Oktay Kaynarca gibi birçok ünlü isim katıldı. Aksoy kardeşler törende taziyeleri kabul etti. Lamia Aksoy için öğle vakti cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Namazın ardından omuzlara alınan Lamia Aksoy'un cenazesi defnedilmek üzere Kilyos Mezarlığı'na götürüldü.

YAPIMCI KARDEŞLER FATİH VE FARUK AKSOY'UN ANNELERİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
YAPIMCI KARDEŞLER FATİH VE FARUK AKSOY'UN ANNELERİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
YAPIMCI KARDEŞLER FATİH VE FARUK AKSOY'UN ANNELERİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
YAPIMCI KARDEŞLER FATİH VE FARUK AKSOY'UN ANNELERİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
YAPIMCI KARDEŞLER FATİH VE FARUK AKSOY'UN ANNELERİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
YAPIMCI KARDEŞLER FATİH VE FARUK AKSOY'UN ANNELERİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
YAPIMCI KARDEŞLER FATİH VE FARUK AKSOY'UN ANNELERİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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Levent Camii, Faruk Aksoy, Lamia, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YAPIMCI KARDEŞLER FATİH VE FARUK AKSOY'UN ANNELERİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: YAPIMCI KARDEŞLER FATİH VE FARUK AKSOY'UN ANNELERİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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