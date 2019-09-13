Son Dakika Haberleri: Yaralı kadın hastaneye götürülürken ikinci kazadan kıl payı kurtuldu
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Yaralı kadın hastaneye götürülürken ikinci kazadan kıl payı kurtuldu

7 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı.

Yaralı kadın hastaneye götürülürken ikinci kazadan kıl payı kurtuldu, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Yaralı kadın sedye ile hastaneye götürüldüğü sırada meydana gelen kazadan son anda kurtuldu.

Kaza, Müftü Mahallesi Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar A. yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada İsa C. idaresindeki 06 BD 1592 plakalı otomobil duramayarak çarptı. Yere yığılan kadının yardımına yakında bulunan özel hastanenin sağlık görevlileri koştu. Sedyeye alınan yaralı kadın yolun karşısındaki hastaneye götürüldüğü sırada bir kaza daha meydana geldi. Yaralı kadın, kazadan son anda kurtuldu. Meydana gelen ikinci kaza cep telefonu ile saniye saniye görüntülenirken, yaralı kadın özel hastanede tedavi altına alındı.

Kadına çarpan otomobilin sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Aynı bölgede sürekli kazalar meydana geldiğini belirten vatandaşlar ise, yetkililerden önlem alınmasını istedi. Özel bir okulun müdürü olan Mesut Kara, bölgede hem hastane, hem okul hem de ticarethaneler olduğu için yoğun yaya trafiği olduğunu ve araçların yolda hızlı seyir ettiğini belirtti. Aynı noktada çok sayıda kaza gördüğünü söyleyen Kara, yetkililerden önlem almalarını istedi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Vedat Kılıç/İHA)

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:40 Kaynak: İHA
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