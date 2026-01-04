Yaralı Kedi Bulut\'un Tedavi Süreci Başladı

KOCAELİ'de yaralı halde bulunan ve 'Bulut' ismi verilen kedi, hayvansever Ömer Ayhan aracılığıyla getirildiği Ankara'daki özel bir veteriner kliniğinde tedaviye alındı.

Kocaeli'de geçen hafta bir kız çocuğu tarafından sokakta bulunan yaralı kedi, hayvansever Ömer Ayhan'a getirildi. 'Bulut' ismi verilen kedi, Ayhan'ın girişimleriyle Ankara'daki özel bir veteriner kliniğine ulaştırıldı. Yapılan kontrollerde kedinin daha önce omurgasından ameliyat olduğu, ancak yürüyemediği tespit edildi.

'FİZİK TEDAVİ SÜRECİNE BAŞLADIK'

Veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli, "Bulut'la tanışalı bir hafta oldu. Bir hafta önce Kocaeli'den gönderdiler. Travmatik ve depresif bir haldeydi, çok güvensizdi. Yeni yeni bizimle iletişim kurmaya başladı ama hala çok ürkek. Maalesef başına ne geldiğini bilmiyoruz. Sahibini aradık ancak ulaşamadık; çip kaydı da yok. Omurgası kırılmış ve omurgadan ameliyat olmuş. Yürüyemez halde. Belki yürür umuduyla buraya gönderdiler. Engelli şekilde sokağa terk edilmiş. Şu anda yavaş yavaş fizik tedavi sürecine başladık" dedi.

Denli, çip uygulamasının önemine de dikkat çekerek, "Çip, hayvanların kimliklendirilmesi demek. Kontrolsüz üretimi ve canları istendiğinde alınıp, canları istendiğinde sokağa bırakılmalarını engelleyen bir sistem. Kayıp durumlarında da bulunan hayvanın sahibine ulaşılmasını sağlıyor. Sistem yeni yeni oturuyor ama hala tam anlamıyla yeterli değil. Eğer Bulut'u terk eden kişi çip taktırmış olsaydı, kimin terk ettiğini bulabilir, cezai işlem uygulanabilirdi ya da belki sahibine ulaşabilirdik" diye konuştu.