Yaralı leylek tedaviye alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaralı leylek tedaviye alındı - Son Dakika

Yaralı leylek tedaviye alındı

7 saat önce

Konya'da yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

Yaralı leylek tedaviye alındı, System.String[]

Konya'da yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şubesi ekipleri, Ketenli Organize Sanayi Bölgesi'nde tarlada uçamayan bir leylek bulunduğunun haber verilmesi üzerine harekete geçti.

Adrese giden milli parklar görevlileri, leyleğin kanadından yaralı olduğunu belirledi.

Ekiplerce Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim edilen leyleğin, tedavisini müteakip yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Organize Sanayi Bölgesi, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:46 Kaynak: AA
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