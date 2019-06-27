Son Dakika Haberleri: Yargıtay'dan eski Danıştay üyesi'ne FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yargıtay'dan eski Danıştay üyesi'ne FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis

1 saat önce

Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından, eski Danıştay üyesi Oktay Aydın'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası verildi.

Yargıtay'dan eski Danıştay üyesi'ne FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis, System.String[]
Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından, eski Danıştay üyesi Oktay Aydın'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası verildi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından, kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkan Yardımcısı ve eski Danıştay üyesi Oktay Aydın'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası verildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:31 Kaynak: İHA
oktay aydın, fetö, danıştay, yargı, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tekneye bağlı paraşütle 50 metreden denize düşen Filistinli turist öldü "Uslanmayan sürücü"nün aracı annesine teslim edildi 16 yaşındaki genç kızın sır ölümü! Dolabında bu resim bulundu Camide üniversiteli kızı zorla öpen zanlının savunması "pes" dedirtti: Manevi kızım olur musun

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 14:53:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yargıtay'dan eski Danıştay üyesi'ne FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]