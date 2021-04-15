"Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz" çağrısı yapan sağlık çalışanlarının eylemine polis müdahalesi - Son Dakika

"Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz" çağrısı yapan sağlık çalışanlarının eylemine polis müdahalesi
15.04.2021 16:44
Sağlık çalışanları Türkiye'nin dört bir yanında "Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz, ölümleri durdurun" çağrısı ile bir araya geldi. Türk Tabipleri Birliği, tabip odaları ve demokratik kitle örgütlerinin katılımı ile düzenlenen söz konusu basın açıklaması, İstanbul'da polis müdahalesi ile karşı karşıya kaldı.
Polis, basın açıklamasının Kaymakamlık tarafından yasaklanmasını gerekçe göstererek sağlık çalışanlarının İstanbul İl Müdürlüğü önüne geçmesine izin vermedi. Sağlık çalışanlarına destek veren TİP Genel Başkanı ve Milletvekili Erkan Baş ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise polis müdahalesine tepki gösterdi.
Engellemeyle karşılaşan grup, basın açıklamasını Çemberlitaş'ta yapmak durumunda kaldı. "Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz, ölümleri durdurun" çağrısını yapan sağlık çalışanları, basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
- Pandemi ile mücadele, derhal geniş katılımlı yerel pandemi kurullarına devredilmelidir. Bu kurullara yerel yönetimler, sağlık emek ve meslek örgütleri ve toplum dahil edilmelidir.
- Bilimsel kriterlere uygun filyasyon çalışmalarına hızla başlanıp salgının ilk kaynağına ulaşılmalı, bireyler hastalanmadan veya hastaneye gelmeden gerekli adımlar atılmalıdır.
"ÇARKLAR, ÇALIŞANLAR MAĞDUR EDİLMEDEN DURDURULMALI"
- Çalışanlar sosyal ve ekonomik hiçbir kayba uğratılmadan; AVM, fabrika, lokanta, atölye, şantiye gibi kalabalık ve kapalı alanlar derhal kapatılmalıdır. En az 14 gün, tercihen 28 gün zorunlu üretim alanları dışında çalışanlar hiçbir şekilde mağdur edilmeden çarklar durdurulmalıdır. Zorunlu üretim alanlarında çalışanlar için işyerine ulaşmada ve iş yerlerinde fiziksel önlemler alınmalı, dönüşümlü çalışma modelleri ile çalışma ortamlarında bulunan sayısı azaltılmalıdır.
"AŞIDA PATENTİ ORTADAN KALDIRACAK ULUSLARARASI ADIMLAR ATILMALI"
- Uluslararası dolaşım en aza indirgenmeli ve yalnızca çok gerekli şartlarda olmalı, yurtdışı seyahatlerinde 14 gün karantina uygulanmalıdır.
- Aşılamada hedef toplumsal bağışıklık olmalıdır. Etkili bir aşılama programı uygulanmalıdır. Aşı temini ile ilgili süreç şeffaf bir biçimde kamuoyu ile paylaşılmalı, toplumun önüne net bir aşı takvimi konulmalıdır. Mevcut durumda hızlı aşılama, salgınla mücadelenin en önemli parçasıdır. Aşıda patenti ortadan kaldıracak uluslararası adımlar atılmalıdır.
Son Dakika Burak Yılmaz, Dorukhan Toköz ile Abdülkadir Ömür'ü Lille'de görmek istiyor 1 günde 200 binden fazla vakanın görüldüğü Hindistan'da durum vahim! Aynı yatakta iki hasta tedavi ediliyor Mesut Özil bacak arası çalımıyla Sinan'ı hayata küstürdü! O anları paylaşıp özür diledi Rusya'dan ABD'nin yaptırım kararına ilk tepki: Bedelini ödeteceğiz Döküm fabrikasında kazan patladı: 2'si ağır 8 yaralı Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti Her şey taksideki müşterisinin öksürmesiyle başladı! Koronavirüs olmaktan korkunca yüzünü bu hale getirdi