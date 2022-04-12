Yaşamını yitiren Zekeriya Beyaz, gündem olan çıkışlarıyla akıllarda kaldı - Son Dakika

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Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, 18 Mart'ta Esenler'deki özel bir hastanede aspirasyon pnömonisi nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. O tarihten beri hastanede tedavisi devam eden Beyaz, bugün hayatını kaybetti.

Halk arasında '28 Şubat Hocası', 'Sosyete Hocası' gibi isimlerle de anılan Beyaz, 90'lı yıllarda yaptığı birçok açıklamayla hem eleştirilerin hedefi oldu hem de popülerliği nedeniyle televizyonlara çıkmaya devam etti.

İşte hayatını kaybeden Zekeriya Beyaz'dan geriye kalan o çıkışlar;

- Kurban etiyle rakı içilir.

- Kurban Bayramı'nda dana kesmek yerine ayakkabı dağıtabilirsiniz.

- Oruçluyken tokluk veren haplardan içebilirsiniz.

- Şekersiz sakız orucu bozmaz.

- Öpüşmek orucu bozmaz, cinsel ilişkiyle oruç açılabilir.

- İslam'a göre helal olmayan bir kadınla oyun oynamak günah değil. Ben oynadım, günah olmadı.

- Kur'an'ı Kerim'de başörtüsü yok. Bu insanların dileğine bırakılmıştır. Uydurma hadislerle günümüze gelmiştir.

- Yabancı ve zararlı siteler hacklenebilir. İslâm dinine ve Türk milletine zararlı olanlara yapılabilir, sevap olur.

- Kızlık zarını diktirmek günah değildir.

- Referanduma evet diyenler Allah katında en büyük cezaya çarptırılırlar.