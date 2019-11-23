Son Dakika Haberleri: Yaşar büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor
Son Dakika Güncel Yaşar büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika

Yaşar büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor

6 saat önce

GENELKURMAY Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

GENELKURMAY Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Yaşar Büyükanıt, geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Büyükanıt bugün toprağa verilecek. Yaşar Büyükanıt için Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.

Yaşar Büyükanıt'ın kızı Bengü Büyükanıt Caymaz, torunları Bengisu ve Sarp Anıt Caymaz ile damadı Ercan Caymaz da camiye cenazeyle birlikte geldi. Büyükanıt'ın kızı Bengü Büyükanıt Caymaz, Türk bayrağına sarılı tabutu öperken gözyaşlarını tutamadı. Tören öncesi Bengü Büyükanıt Caymaz ve Ercan Caymaz cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Büyükanıt, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Yaşar büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor

Yaşar Büyükanıt, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 02:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir türlü önüne geçilemiyor! İSPARK değnekçisinin rahatlığı pes dedirtti
Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlandı İstanbul'da yarın yapılacak 'Tarihi Yarımada Koşusu' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak Muharrem İnce'den Beştepe iddialarıyla ilgili yeni açıklama: Yapılacak bir tane iş var. Söz sırası Sayın Genel Başkan'dadır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 20:17:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaşar büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]